Die besten Piloten in F1 22 nach dem Update

Der Platzhirsch unter den Formel-1-Games ist im Juni 2022 in seiner neusten Auflage erschienen. Die Entwickler ruhen sich aber nicht auf ihren Lorbeeren aus. Sie bringen regelmässig neue Updates und Verbesserungen heraus. Nach Vorbild anderer Sportspiele vor allem von EA fliesst immer die aktuelle Form der Athleten mit ein. Bei F1 22 passt Codemasters daher die Bewertung der Piloten an. Das Ziel besteht darin, die Saison und insbesondere den My Team-Modus so realistisch wie möglich zu gestalten. Der My Team-Modus kam bei F1 20 neu zur Reihe dazu. Der Spieler übernimmt dabei die Kontrolle über einen eigenen Rennstall. Er verwaltet sein eigenes Budget und zahlreiche andere Elemente vom Sponsoring über die Mechaniker und die Tests bis hin zum Kraftstoff, zur Motorisierung und Bereifung. Rennen kannst du natürlich auch fahren.