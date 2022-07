F1 22 Vorschau: Die bislang kompletteste F1-Erfahrung

Am 01. Juli rollt F1 22 , das neue Formel-1-Game von Codemasters und EA Sports an den Start. In einer Vorschau konnten wir nun Hand an eine weit fortgeschrittene Fassung des Spiels machen. Was euch in F1 Life erwartet, wie sich die Supercars fahren und welche Neuerungen es im Karriere- und My Team-Modus gibt, lest ihr in unserer Vorschau.