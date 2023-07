F1 Manager 2023 Test: Hinter den Kulissen zur Konstrukteurs-WM

Yuki Tsunoda Der Formel-1-Shootingstar aus Japan fährt mit Vollgas in die Königsklasse.

Zurück an die Spitze

. Wir verraten, was das Game auf dem Kasten hat.

bereits euer Können auf den Strecken des Formel-1-Kalenders 2023 auf die Probe gestellt habt, werdet ihr in der neuen Simulation

Um in der Königsklasse ganz vorne mitzuspielen, benötigt es mehr als nur schnelle Fahrer. Auch am Kommandostand und in der Box muss alles stimmen, um sich am Ende der Saison zum Weltmeister zu krönen. Nachdem ihr

eine Simulation mit der offiziellen Formel-1-Lizenz an den Start, die bereits beim Debüt einiges zu bieten hatte.

endlich der Nachfolger in den Startlöchern, der nicht nur mit allen Fahrern, Teams, Strecken oder

Wer also schon immer einmal als Teamchef einen eigenen Rennstall managen und zur Konstrukteurs-Weltmeisterschaft führen wollte, erhält nun die Möglichkeit dazu.

bringen wir die Formel 1 am 09. September zurück nach Deutschland!

In den Rennwiederholungen erlebt ihr die Rennen der Saison 2023 mit

Neu in diesem Jahr sind unter anderem die sogenannten

, in denen es auf verschiedenen Kursen bestimmte Aufgaben zu absolvieren gilt.

nach einer Kollision mit beschädigtem Auto an die Box muss. Nun liegt es an euch, durch kluges Taktieren doch noch den Heimsieg für das Team zu holen.

Grand Prix von Österreich am Red Bull Ring

Red Bull Racing feiert 100 Siege in der Formel 1

Während man in den Rennwiederholungen zweifelsohne eine Menge Zeit verbringen kann, markiert der

Während man in den Rennwiederholungen zweifelsohne eine Menge Zeit verbringen kann, markiert der Karrieremodus natürlich die wichtigste Option im F1 Manager 2023. Hier entscheidet ihr euch zu Beginn für eines der Teams. Je nachdem, welchen Rennstall wählt, wollen andere Ziele absolviert werden.

bereits mit Ergebnissen in den Punkterängen zufrieden.

- in diesem Jahr kann sogar der Sportdirektor eingestellt und angepasst werden.

Der Schwierigkeitsgrad wird also massgeblich durch das gewählte Team beeinflusst. Gleichzeitig kümmert ihr euch um die

Der Schwierigkeitsgrad wird also massgeblich durch das gewählte Team beeinflusst. Gleichzeitig kümmert ihr euch um die Finanzen, Sponsoren und das Personal - in diesem Jahr kann sogar der Sportdirektor eingestellt und angepasst werden.

' plaudern die beiden Konstrukteure des Erfolgs aus dem Nähkästchen und verraten, wie sie Red Bull an die Spitze der Formel 1 brachten.

In unserem Film '

Die Strategie in den Rennen habt ihr selbst in der Hand

im letzten Ableger durch Abwesenheit glänzten, sind diese im 2023er Jahrgang endlich mit von der Partie. Das ergibt natürlich durchaus Sinn, gibt es in diesem Jahr doch mit

Nachdem die beliebten Sprintrennen im letzten Ableger durch Abwesenheit glänzten, sind diese im 2023er Jahrgang endlich mit von der Partie. Das ergibt natürlich durchaus Sinn, gibt es in diesem Jahr doch mit insgesamt sechs Sprint-Wochenenden deutlich mehr Zusatzpunkte zu ergattern als jemals zuvor.

verbessert so beispielsweise die Pace im Rennen

Doch auch die Fahrer in eurem Team entwickeln sich kontinuierlich, basierend auf ihren Leistungen, weiter. Im Hauptquartier legt ihr Entwicklungsziele fest und

Doch auch die Fahrer in eurem Team entwickeln sich kontinuierlich, basierend auf ihren Leistungen, weiter. Im Hauptquartier legt ihr Entwicklungsziele fest und verbessert so beispielsweise die Pace im Rennen oder das Verhalten auf nasser Strecke .

Im Team-Management gilt es unter anderem, die Budget-Obergrenze im Auge zu behalten, während ihr in den Rennen dem Team-Kollegen neue Anweisungen erteilen könnt, um so den Ausgang der Grand Prix‘ und Sprints zu beeinflussen.

Im Team-Management gilt es unter anderem, die Budget-Obergrenze im Auge zu behalten, während ihr in den Rennen dem Team-Kollegen neue Anweisungen erteilen könnt, um so den Ausgang der Grand Prix‘ und Sprints zu beeinflussen.

in Echtzeit

Die Rennen im F1 Manager 2023 laufen in Echtzeit ab, lassen sich auf Wunsch aber auf eine bis zu 16-fache Geschwindigkeit beschleunigen. Bei wichtigen Events wie Unfällen oder einer Safety-Car-Phase wechselt das Spiel zurück zum normalen Speed, damit ihr Einfluss nehmen könnt.

Ihr weist euer Fahrer-Duo an, zu pushen, balanciert zu fahren oder konservativ unterwegs zu sein, was nicht nur

Ihr weist euer Fahrer-Duo an, zu pushen, balanciert zu fahren oder konservativ unterwegs zu sein, was nicht nur Auswirkungen auf die Rundenzeit , sondern auch auf den Spritverbrauch hat. Reifenabnutzung, Kraftstoffverbrauch und ERS-Nutzung lassen sich innerhalb der Rennen kontinuierlich anpassen.

Auch die Aggressivität bei Überholmanövern lässt sich beeinflussen, während der neue Serienteil Unfälle authentischer darstellt und euch auch hier neue Möglichkeiten an die Hand gibt.

Auch die Aggressivität bei Überholmanövern lässt sich beeinflussen, während der neue Serienteil Unfälle authentischer darstellt und euch auch hier neue Möglichkeiten an die Hand gibt.

