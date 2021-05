Karriere-Premiere: Max Verstappen ist erstmals WM-Führender

Für Max Verstappen war es ein erfolgreicher Nachmittag im Fürstentum: Zum ersten Mal in seiner Karriere hat er in Monaco gewonnen, zum ersten Mal in seiner Karriere hat er es in Monte Carlo überhaupt auf das Podium geschafft und zum ersten Mal in seiner Karriere liegt in der Formel 1-WM in Führung! Masterclass-Racing made by Max! 👏👏👏