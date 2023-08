Der ultimative Formel 1-Streckenguide für den Grossen Preis von Zandvoort

Nach 36-jähriger Pause kehrte die niederländische Strecke 2021 endlich wieder in den Formel 1-Kalender zurück, um beim Grossen Preis der Niederlande für die ultimative Party zu sorgen. Obwohl der Track in Zandvoort damals ziemlich modifiziert wurde, um die schnellsten Autos und Fahrer bis ans Limit zu pushen, bringt er doch einen gewissen nostalgischen Charme mit, der die Strecke so berühmt und beliebt macht.

01 Ein bisschen Geschichte

Wie sein britisches Pendant Silverstone entstammt Zandvoort einer Ära nach dem Zweiten Weltkrieg voller Enthusiasmus für alles, was mit Motorsport zu tun hat. Beide Tracks wurden im selben Jahr eingeweiht: 1948. Zwischen den Jahren 1952 und 1985 wurden in Zandvoort ganze 30 Grand Prix' ausgetragen, womit er zu den vielbefahrensten Strecken der Sportgeschichte gehört. In dieser Periode machte der Formel 1-Tross nur viermal, in den Jahren 1954, 1956, 1957 und 1972, nicht Halt in der Niederlande.

Die Liste der Sieger auf der Strecke liest sich wie ein Aufgebot der herausragendsten Namen im Vierrad-Motorsport: Der Italiener Alberto Ascari stand als erster Formel 1-Pilot 1952 auf dem obersten Treppchen. Weltmeister wie Juan Manuel Fangio, Graham Hill, Jim Clark, Jackie Stewart, Niki Lauda, James Hunt, Nelson Piquet und Alain Prost traten in den Jahren danach in seine Fussstapfen. Clark ist übrigens der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte des niederländischen GPs mit ganzen vier Siegen.

James Hunt – Sieg in Zandvoort 1975 © Getty Images Verstappen feiert seinen Sieg in Zandvoort im Jahr 2021. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Dann kam im Jahr 2021 die Rückkehr in den Formel 1-Kalender. Passend begrüßte die karierte Flagge den niederländischen Nationalhelden Max Verstappen als Erstes, der seinen Triumph 2022 unmittelbar wiederholte.

1 Min Max Reveals His Special Dutch Grand Prix Helmet Once again, Max will drive with a special edition helmet during the 2023 Dutch Grand Prix.

02 Warum ist Zandvoort so besonders?

Zandvoort befindet sich nicht auf einem Flugplatz wie so viele alte Rennstrecken dieser Zeit. Stattdessen wurde die Strecke als Mix zwischen permanentem Renn-Track und öffentlicher Strasse in die Sanddünen von Zandvoort gesetzt. Obwohl sie sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert hat, da sich die Formel 1 selbst laufend modernisierte, bilden Adjektive wie "ziemlich verrückt" und "old-school" als Beschreibung des Fahrgefühlst auf der Strecke unter den Fahrern auch heute noch eine Konstante.

03 Das moderne Zandvoort

2 Min Erste Runden auf der neuen Zandvoort Strecke Max Verstappen holt sich Appetit auf der neuen Zandvoort-Strecke in den Niederlanden.

Die Streckenkonfiguration in Zandvoort, wie wir sie heute kennen, entstand am Beginn dieses Millenniums. In der ersten Hälfte enthält der moderne Track alle alten Kurven des Originals aus dem Jahr 1948. Die zweite Hälfte des Kurses, die 1999 umgesetzt wurde, wurde hingegen stark verändert und wendet sich nun in Richtung Inland. Nur die letzte Kurve, die in die Start-/Zielgerade mündet, entspricht ebenfalls dem Original.

Die Strecke in Zandvoort im Jahr 2023. © Dutch GP

04 Rennstatistik

Streckenlänge: 4,259 Kilometer

Anzahl der Kurven: 14

Runden: 72

DRS-Zonen: 2

Schnellste Runde: 1:08,885 von Max Verstappen während des Qualifyings für den Grossen Preis der Niederlande 2021

05 Die berühmtesten Kurven von Zandvoort

Tarzan

Tarzan ist die erste Kurve in Zandvoort. Warum sie so bezeichnet wird, bleibt ein Mysterium, über das das Publikum wild spekuliert. Wie so viele Kurven in der Formel 1-Geschichte, verdankt die Tarzan-Kurve ihre Berühmtheit ihrer Schwierigkeit. Sie ist einzigartig, da sie sich breit nach aussen dehnt, womit sie Überholmanöver zulässt. Zandvoort ist nicht gerade dafür bekannt, für viele Überholmanöver zu sorgen, womit Tarzan sich am besten dazu eignet.

Gerlach

Nach der Haarnadel treffen die Fahrer auf einen Linksknick, der anschliessend in eine schärfere Rechtskurve führt, die sich Gerlach nennt. Hinter diesem Namen steckt eine traurige Geschichte: Sie wurde nach dem Racer Wim Gerlach benannt, der während eines Crashes in einem Sportscar-Rennen 1957 sein Leben liess. Die Gerlach-Kurve hat bis heute Bestand und erinnert die Piloten beständig an die Gefahren ihres Sports.

Die Höhenunterschiede in Zandvoort verlangen Nerven aus Stahl. © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool

Hugenholtz

Während manche Fans neuere Strecke dafür kritisieren, dass sie sich mit den massiven Run-Off-Zonen und den langen Geraden zu steril anführen, gibt es keine Kurve, die so einzigartig ist wie Hugenholtz. Sie ist nach John Hugenholtz benannt, dem ehemaligen Streckendirektor, der berühmt für sein Streckendesign in Suzuka (Japan) ist. Bei der Rückkehr der Formel 1 modifizierten die Designer die Kurve etwas, um es zwei Autos zu erlauben, die Kurve nebeneinander mit der gleichen Geschwindigkeit zu verlassen.

"Das Banking ist herausragend", meinte Verstappen nach seinem ersten Test in einem Formel 1-Auto im Jahr 2020. "Ich hatte es nicht in diesem Umfang erwartet, aber die Kurve ist wirklich cool zu fahren."

Hunzerug

Diese Bearbeitung der Hugenholtz sorgte in weiterer Folge dafür, dass auch die Einfahrt in die Hunzerug sich nachhaltig verändert. Die Fahrer fahren Rad an Rad die kurze Gerade entlang, die über einen Hügel und durch schnelle Schlaufen führt.

Max Verstappen fährt durch die Hunzerug. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Rob Slotemaker

Diese Schlaufen enthalten die Rob Slotemaker und auch wenn die Rechts-Links-Rechts-Kombo auf dem Papier milde aussieht, sind sie in einem federleichten Auto, das bei Höchstgeschwindigkeit unterwegs ist, alles andere als eine angenehme Angelegenheit. Dass dieser Teil der Strecke erneut nach einem verstorbenen Racer benannt wurde, ist Warnung genug; es braucht ernsthaften Respekt.

Scheivlak

Danach müssen die Piloten in die Bremse treten, um in die scharfe Rechtskurve Scheivlak zu fahren; eine Kurve, die einiges an Nerven verlangt. Da die Strecke hier in der Höhe etwas abfällt, handelt es sich um eine blinde Kurve, während sie zugleich offen genug ausfällt, um in einem Formel 1-Auto den Speed mitzunehmen. Mit dem Kies am Rand der Streckenbegrenzung wird hier jeder Fehler hart bestraft.

Die Scheivlak ist eine herausfordernde, beinahe blinde Kurve. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Masters

Ein kurze Gerade gibt den Piloten nur kurz etwas Verschnaufpause, bevor es in die Rechtskurve Masters geht, die herausfordernd aber schnell ist. Nach dem Apex schlängelt sich die Strecke nach rechts, bevor die Fahrer die nächste grosse Challenge erwartet...

Die Bend 9- und CM.COM Bocht-Kurven

Diese Herausforderung besteht darin, dass sie erneut den Anker fallen lassen müssen, um einen scharfen Schlenker nach rechts zu absolvieren, der früher Renault-Kurve genannt wurde, bevor es dann in die Haarnadel in der Form der CM.COM Bocht-Kurve geht. Zwar mag es hier an der historischen Bedeutung fehlen, doch heisst das noch lange nicht, dass die Fahrer hier nicht den vollen Fokus benötigen, um hier gut durchzukommen. Es folgt erneut eine längere, leicht kurvige Gerade.

Hans Ernst-Schikane

In diesem Abschnitt wird es wirklich technisch, da es sich um den langsamsten und engsten Part der Strecke handelt. Die Piloten müssen hart auf die Bremse treten, um einen engen 45°-Rechtsschwung zu erwischen, der unmittelbar darauf in eine volle 180°-Linkskurve mündet. Durch die Modernisierung kommen die Autos hier flüssiger durch, womit die Fahrer schneller wieder aufs Gas treten können.

Einfahrt in die Zielgerade... © Getty Images/Red Bull Content Pool

Bend 13 (ehemals "Kumho" genannt)

Nach einer weiteren kurzen Geraden folgt die vorletzte Kurve, die ursprünglich Kumho bezeichnet wurde. Obwohl sie von ausen relativ eng aussieht, kommen hier die Formel 1-Autos gut durch.

Arie Luyendyk

Aber es ist die finale Kurve, die der echte Star der Show ist; benannt nach Arie Luyendyk, dem niederländischen Racer und zweimaligen Indianapolis 500-Sieger. Auch sie wurde modernisiert und sorgt mit seinem heftigen Banking für eine Erfahrung wie keine andere im modernen Formel 1-Sport. Die Neigung beträgt 32 Prozent und ist zweimal so steil wie die Kurven in Indianapolis.