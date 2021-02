What‘s New In Your Playlist, Fabian Bösch?

19 Studio- und 14 Live-Alben, 58 Singles, 17 Grammys: ein bisschen Zahlenwerk zu einem der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten. Als 1986

"It‘s in the Way That You Use It"

erscheint, ist

Eric Clapton

zumindest in Deutschland, Österreich und der Schweiz kurz vor dem Höhepunkt seiner Karriere. Zwar schafft es der Song, mit seinem poppigen 80er-Gitarren-Sound, nicht ganz in die Hitparade, das zugehörige Album "August" hält sich aber immerhin 7 Wochen in der Schweizer Topliste.