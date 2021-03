Fanny Smith und Alex Fiva: Auge in Auge mit dem "Monster von Andermatt"

-Weltmeistertitel holte, war die Waadtländerin von Anfang an in dem Projekt involviert. "Das Konzept ist völlig neu: wir haben zwei Linien zur Auswahl und Obstacles, die es so noch nie im Weltcup gab", schmunzelt der Bündner, der bei der Gestaltung des Kurses beteiligt war. "Wir arbeiten nun schon seit einem Jahr an dem Projekt. Von den Athleten haben wir viele Inputs zum Kurs bekommen und die Elemente dementsprechend designed."

Fanny Smith - GOAT des Skicross