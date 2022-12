Fanny Smith: ein notwendiger Neustart

Abgesehen vom menschlichen Aspekt ist die grösste Neuerung für Fanny Smith, dass sie mit einem neuen Skipartner in die Saison startet. Nachdem sie immer auf Stöckli Skiern fuhr, wechselt sie nun zu Völkl. «Es ging mir nicht unbedingt darum, etwas zu beweisen. Ich wollte eine neue Motivation finden», betont sie. «Ich arbeitete bereits mit der Firma in Bezug auf meine Dalbello Schuhe, also wusste ich, was mich erwartet. Sie sind extrem motiviert, sie haben das Ziel im Auge! Ich freue mich, in diesem Team zu sein.»

