Fanny Smith: Resilienz als Leitmotiv

Als sie 14 Jahre alt war, nahm ihr Vater sie beim Wort, als sie ihm anvertraute, dass sie an den Spielen in Vancouver teilnehmen wollte, wo der Skicross seinen ersten olympischen Auftritt hatte. „Mein Vater hat sich abgerackert, um Mäzene und Trainer zu finden und eine private Struktur aufzubauen.“ Mit 16 Jahren war der Stein ins Rollen gekommen, und das Wunderkind verliess die Schule, um sich zu 100 % in ihre Disziplin zu stürzen. „Ich fühlte mich für alles, was meine Eltern für mich getan hatten, verpflichtet mein Maximum zu geben. Man muss sagen, dass die Unterstützung und die Leidenschaft für die Karriere ihrer Tochter von Anfang an aussergewöhnlich war."

die ihr die Werte ihres Sports näher brachte, machte die Waadtländerin ihre ersten Erfahrungen im Weltcup. Mit 17 Jahren stand sie in Lake Placid zum ersten Mal bei den Profis auf dem Podium, zwei Wochen vor den Spielen in Vancouver, wo sie 7. wird. „Das war eine echte Überraschung. Ich war jung und unbekümmert. Im Nachhinein betrachtet, ist alles sehr schnell gegangen. Ich war in meiner Blase und wollte sofort Wettkämpfe gewinnen. Das ist mein Charakterzug. Aber zum Glück war ich sowohl in meiner Struktur als auch auf der Rennstrecke sehr gut betreut.“

Ihr Höhenflug wird am Tag vor Weihnachten 2012 abrupt gestoppt, als sie auf der sehr anspruchsvollen Piste in Innichen schwer stürzt. Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbands, Meniskus- und Seitenbandverletzungen. „Direkt nach der Operation hat mir mein Chirurg anvertraut, dass er nicht weiss, ob ich meinen Sport jemals wieder ausüben kann.“ Mehr brauchte es nicht, um der entschlossenen Siegerin einen Boost zu verleihen. „Ich hatte Lust ihm zu entgegnen: Das werden wir schon sehen.“ Denn die Frau aus dem Chablais zweifelt nie an ihren Fähigkeiten.

