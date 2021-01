vom Thron der Skicross-Rekordsiegerin gestossen – natürlich in aller Freundschaft und mit Gratulationsrufen am Ende. Aber auch wenn sie ihre Konkurrenz in Idre Fjäll einmal mehr hinter sich liess - die Sportlerin aus Villars will noch mehr.

nach dem Weltcup in Schweden bei ihrer Rückkehr in die Schweiz eine mehr als glückliche Sportlerin. Schliesslich hatte sie Idol und Freundin

Vornweg: mit 27 Weltcup-Siegen ist noch lange kein Ende in Sicht. Also freuen kann sie sich doch und so war

"Diese Ergebnisse kommen nicht von selbst"

gefahren, um einen Rekord zu holen. Aber es ist eine schöne Belohnung für all die Arbeit und Opfer, die ich in den letzten zwölf Jahren gebracht habe." Und das sie hart arbeitet, stellt sie in den Rennen immer wieder unter Beweis: "Diese Ergebnisse kommen nicht von selbst."

Und sie will mehr. Die 28-jährige Sportlerin hat kaum fertig gefeiert, schon steht ihr neues Ziel im Fokus – der nächste Wettkampf in Feldberg. "Die Saison geht weiter", sagt sie. "Wir müssen das Beste daraus machen, wir können uns schon sehr glücklich schätzen, in der momentanen Situation überhaupt Rennen fahren zu können."

Und sie will mehr. Die 28-jährige Sportlerin hat kaum fertig gefeiert, schon steht ihr neues Ziel im Fokus – der nächste Wettkampf in Feldberg. "Die Saison geht weiter", sagt sie. "Wir müssen das Beste daraus machen, wir können uns schon sehr glücklich schätzen, in der momentanen Situation überhaupt Rennen fahren zu können."

Und sie will mehr. Die 28-jährige Sportlerin hat kaum fertig gefeiert, schon steht ihr neues Ziel im Fokus – der nächste Wettkampf in Feldberg. "Die Saison geht weiter", sagt sie. "Wir müssen das Beste daraus machen, wir können uns schon sehr glücklich schätzen, in der momentanen Situation überhaupt Rennen fahren zu können."

An Motivation fehlt es der Olympia-Bronzemedaillengewinnerin tatsächlich nicht. "Das Magische an unserem Sport ist, dass jedes Rennen, jeder Start, jede Runde ein neuer Wettkampf ist", erklärt sie. "Man muss immer bereit sein. Und im Gegensatz zum Training, wo es manchmal kompliziert ist, begeistert mich der Wettkampf."

An Motivation fehlt es der Olympia-Bronzemedaillengewinnerin tatsächlich nicht. "Das Magische an unserem Sport ist, dass jedes Rennen, jeder Start, jede Runde ein neuer Wettkampf ist", erklärt sie. "Man muss immer bereit sein. Und im Gegensatz zum Training, wo es manchmal kompliziert ist, begeistert mich der Wettkampf."

An Motivation fehlt es der Olympia-Bronzemedaillengewinnerin tatsächlich nicht. "Das Magische an unserem Sport ist, dass jedes Rennen, jeder Start, jede Runde ein neuer Wettkampf ist", erklärt sie. "Man muss immer bereit sein. Und im Gegensatz zum Training, wo es manchmal kompliziert ist, begeistert mich der Wettkampf."

Der Blick in die Zukunft

Auf ihrem Weg zur dritten Kristallkugel schein Fanny nicht aufzuhalten zu sein und hat mittlerweile einen Vorsprung von über 200 Punkten zu ihrer engsten Konkurrentin. Dass sie, gerade in dieser Disziplin, in der so viele Parameter eine Rolle spielen, welche die Sportler aus der Bahn werfen können, trotzdem regelmässig Top-Ergebnisse einfährt, überrascht sie selbst indes wenig. "Es ist schon ziemlich schwierig, in sieben Rennen sechs Mal auf dem Podium zu landen, aber ich bin davon überzeugt, dass man eine gewisse Konstanz in diesem Sport erreichen kann", bekräftigt sie. "Seit sieben oder acht Jahren gehöre ich zu den Top 3 der Welt. Aber das ist kein Zufall. Um das zu erreichen, muss man sehr hart arbeiten, auf viele Details achten und ein hervorragendes Team haben."

Auf ihrem Weg zur dritten Kristallkugel schein Fanny nicht aufzuhalten zu sein und hat mittlerweile einen Vorsprung von über 200 Punkten zu ihrer engsten Konkurrentin. Dass sie, gerade in dieser Disziplin, in der so viele Parameter eine Rolle spielen, welche die Sportler aus der Bahn werfen können, trotzdem regelmässig Top-Ergebnisse einfährt, überrascht sie selbst indes wenig. "Es ist schon ziemlich schwierig, in sieben Rennen sechs Mal auf dem Podium zu landen, aber ich bin davon überzeugt, dass man eine gewisse Konstanz in diesem Sport erreichen kann", bekräftigt sie. "Seit sieben oder acht Jahren gehöre ich zu den Top 3 der Welt. Aber das ist kein Zufall. Um das zu erreichen, muss man sehr hart arbeiten, auf viele Details achten und ein hervorragendes Team haben."

Auf ihrem Weg zur dritten Kristallkugel schein Fanny nicht aufzuhalten zu sein und hat mittlerweile einen Vorsprung von über 200 Punkten zu ihrer engsten Konkurrentin. Dass sie, gerade in dieser Disziplin, in der so viele Parameter eine Rolle spielen, welche die Sportler aus der Bahn werfen können, trotzdem regelmässig Top-Ergebnisse einfährt, überrascht sie selbst indes wenig. "Es ist schon ziemlich schwierig, in sieben Rennen sechs Mal auf dem Podium zu landen, aber ich bin davon überzeugt, dass man eine gewisse Konstanz in diesem Sport erreichen kann", bekräftigt sie. "Seit sieben oder acht Jahren gehöre ich zu den Top 3 der Welt. Aber das ist kein Zufall. Um das zu erreichen, muss man sehr hart arbeiten, auf viele Details achten und ein hervorragendes Team haben."