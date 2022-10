Fanny Smith: vom Schnee auf den Asphalt

liebt die Geschwindigkeit und das Adrenalin. Es ist also kein Zufall, dass die 30-jährige Waadtländerin sich für Skicross entschieden hat. Als sich ihr die Möglichkeit bot, in ein Rallye Auto zu steigen, zögerte sie keine Sekunde. „Als ich von meinem Trainingslager in Chile zurückkam, bekam ich das Angebot“, erinnert sich Fanny Smith. „Ich habe mich schnell organisiert, denn das ist eine Chance, die man vielleicht nur einmal im Leben bekommt.“

Ende September macht sie sich auf nach Barcelona. Craig Been, Rennfahrer für das M-Sport Ford World Rally Team, nimmt an der WRC Weltmeisterschaft teil und bereitet sich gerade für die nächsten Wettkämpfe in Spanien und Japan vor. Einen Tag lang fährt der Ire auf einer gesperrten Strecke hin und zurück. Im Fahrerlager diskutiert die neugierige Fanny Smith, stellt Fragen und staunt über die Arbeit, die die Mechaniker in die Entwicklung des Rennboliden investiert haben. „Es war beeindruckend, ihnen bei der Arbeit zuzusehen, zu sehen, wie sie es geschafft haben, das Auto im Laufe des Tages auszuarbeiten.“

