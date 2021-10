Far Cry 6: Insel-Trip der vielen Freiheiten

Wo Far Cry draufsteht, ist Far Cry drin. Das ist auch beim nunmehr sechsten Hauptteil der altehrwürdigen Shooter-Reihe von Ubisoft der Fall, bei dem Spieler ziemlich genau wissen, was sie erwartet. Eine waschechte Revolution sollte also niemand erwarten, doch in der Summe seiner Teile macht Far Cry 6 eine Menge richtig und vor allem verdammt viel Spaß.