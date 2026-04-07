FC 26: Beachte das bei deinen Settings

In FC 26 hast du bei der Auswahl der Settings viele Möglichkeiten. Da liegt es nahe, dass es in der Community diverse Meinungen über das beste Setup gibt. Außerdem ist klar: Die richtigen Einstellungen können ein Gamechanger sein. Es geht darum, die Settings individuell zu optimieren sowie deinem Spielstil und deinen Stärken in FC 26 anzupassen.

Coach bei RBLZ Gaming: Ivan "DrNightWatch" Churov © RBLZ Gaming

01 FC 26 Settings: Ein erster Tipp

Die richtige Voreinstellung ist das A und O. Die “Wettkampf”-Voreinstellung nutzen auch die Pros von RBLZ Gaming. “Du hast hiermit die perfekte Balance zwischen Kontrolle und Unterstützung vom Spiel”, sagt “DrNightWatch”, der früher selbst Profi war.

Besonders beim Schießen wirst du den Unterschied merken. Es mag zunächst schwierig erscheinen, aber sobald du dich daran gewöhnt hast, wirst du die Vorteile zu schätzen wissen.

02 FC 26 Settings: Das ist die Meta-Einstellung

Besonders eine Einstellung ist für die FC 26 Settings ein absoluter No-Brainer: Die Semi-Hilfe für Steilpässe. “Die FC 26 Meta fordert, Spieler mit der L1/LB-Taste zu schicken und Steilpässe zu spielen. Deshalb ist diese Einstellung absolute Pflicht", sagt der RBLZ Gaming Coach.

Solltest du die Semi-Hilfe für Steilpässe in deinem aktuellen FC 26 Setup noch nicht aktiviert haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür!

03 FC 26 Settings: Warum du flexibel bleiben solltest

Die Meta verändert sich im Laufe der Saison in FC 26. Deshalb ist es wichtig, verschiedene Taktiken im Repertoire zu haben. Du brauchst mehrere Pläne im Spiel. Wenn Plan A mal nicht funktioniert, ist es wichtig, sofort auf einen sinnvollen Plan B umzuschalten.

Dafür brauchst du schon vor dem Match verschiedene Pläne für unterschiedliche Spielverläufe. Erst während der Begegnung festzustellen, dass du dir möglicherweise etwas anderes überlegen solltest, ist häufig zu spät.

Virtuelle Torejagd: RB Leipzig in FC 26 © EA Sports

04 FC 26 Settings: Gibt es richtige und falsche Taktiken?

Eine spannende Frage, auf die der Profi-Coach eine interessante Antwort parat hat: “Für mich funktioniert FC 26 taktisch ähnlich wie Schere, Stein, Papier - eine Taktik kann gegen eine andere gut funktionieren, gegen eine weitere aber schon wieder nicht.” Es gibt also nicht die eine richtige und nicht die eine falsche Taktik.

Du brauchst Flexibilität und Variabilität, um erfolgreich zu bleiben. Das Spiel belohnt diejenigen mit mehreren Methoden, die zum Erfolg führen. Anpassungsfähig und open-minded für Veränderungen zu sein, ist entscheidend.

05 FC 26 Settings: Ein Geheimtipp für die richtige Taktik

“DrNightWatch” hat sich bei der Auswahl der richtigen Taktik eine eigene Strategie entwickelt, die sich für ihn bewährt hat: “Ich möchte im Mittelfeld präsent sein, aber gleichzeitig auch Breite auf dem Feld haben. Das kann bedeuten, dass ein LM oder RM die Anweisung „Flügelspieler“ hat oder sich ein Außenverteidiger in den Angriff einschaltet.”

Damit will er auch sagen: Eine gewisse Asymmetrie in der Taktik ist immer gut, um für den Gegner nicht zu berechenbar zu sein. Es dreht sich um Überraschungseffekte - und Variabilität. Die zahlt sich in FC 26 aus, weil du dann für deine Gegner schwer zu lesen bist. Und das ist wohl der größte Skill, den du auf dem virtuellen Platz haben kannst.

Über den Autor

Christian Knoth ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in EA FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig EA FC 26 Tipps .