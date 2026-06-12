FC 26: So hat sich Granit Xhaka seit FIFA 13 entwickelt

Schon seit FIFA 13 taucht Granit Xhaka im Ultimate Team -Modus auf. Die erste Karte trug ein Rating von 75, damals spielte die Legende der Schweizer Nationalmannschaft für Borussia Mönchengladbach. 13 Jahre später führt Xhaka die Nati nun als Kapitän zur vierten WM-Endrunde seiner Karriere und erhält in FC 26 eine TOTS-Karte mit einem Rating von 91.

Die Entwicklung dazwischen folgt keiner virtuellen Logik, sondern einer realen: Jede Aufwertung, jeder Rückschritt und jede Spezialkarte lassen sich auf konkrete Ereignisse auf dem echten Rasen zurückführen. Das ist die Evolution von Granit Xhaka auf dem virtuellen Platz in FIFA und EA FC.

Führt die Schweiz bei der WM 2026 als Kapitän aufs Feld: Granit Xhaka © EA Sports

01 FIFA 13 bis FIFA 15: Der Start in der Bundesliga

Die ersten drei Karten in Ultimate Team liegen zwischen 74 und 76 und spiegeln einen jungen Mittelfeldspieler wider, der in der Bundesliga Spielzeit sammelt. Das Pass-Attribut fällt schon in diesen frühen Versionen als führende Kategorie auf, das Tempo bleibt dauerhaft niedrig.

Granit Xhaka in FIFA 14 Ultimate Team © EA Sports

Eine Spitzenposition im Ultimate-Team-Markt erreichen diese Karten nicht. Das entspricht genau dem Stand von Xhakas Karriere in dieser Phase: Solider Bundesligaspieler, aber noch kein internationaler Star.

Granit Xhaka: Größte Erfolge Jahr (Verein/Land) U 17-Weltmeister 2009 (Schweiz) 2x Schweizer Meister 2011 + 2012 (FC Basel) 2x Englischer Pokalsieger 2017 + 2020 (FC Arsenal) Deutscher Meister 2024 (Bayer 04 Leverkusen) DFB-Pokal-Sieger 2024 (Bayer 04 Leverkusen)

02 FIFA 16: Positionswechsel und Rating-Boost

FIFA 16 bringt den ersten merklichen Schritt. Die Basis-Goldkarte steigt auf 81, dazu erscheinen eine Inform-Karte mit 83 und eine TOTS-Variante als ZDM mit 84. Die Positionsverschiebung vom reinen ZM in Richtung ZDM beginnt hier und beschreibt, was Xhaka auf dem Platz zunehmend ausführt: ein balanciertes Spiel zwischen Spielaufbau und Ballgewinn.

03 FIFA 17 bis FIFA 22: Wechsel zum FC Arsenal und Abwärtstrend

Der Wechsel zum FC Arsenal in die Premier League bestätigte Xhakas Stellenwert. FIFA 17 setzt das Basis-Rating auf 84. Die Stats zeigen hohe Passgenauigkeit, Überblick und Schusspower aus der Distanz, das Tempo bleibt aber ein Problem für den Einsatz in Ultimate Team. Die Folgejahre verlaufen uneinheitlich: In FIFA 18 fällt das Rating auf 82, in FIFA 19 wird Xhaka zum 81er Nonrare abgestuft. In FIFA 20 landet er erneut bei einem Rating von 81.

FIFA 22 markiert schließlich einen tiefen Punkt der Basiswerte: 79er Overall Rating, Tempo 50, Passen 79, Physis 80. Dieser Rückgang folgt einer Phase, in der Xhaka beim FC Arsenal öffentlich in der Kritik steht, oft rotgesperrt ist und unter wechselnden Trainern keine konstante Stammposition hält. Publisher EA Sports bewertet das, was auf dem Platz passiert. Diese Saisons liefern wenig Grundlage für eine Aufwertung.

Granit Xhaka in FIFA 22 Ultimate Team © EA Sports

04 FC 24: Meilensteine mit Bayer Leverkusen

Mit dem Wechsel zu Bayer Leverkusen dreht sich die Kurve. Das Basis-Rating klettert in FC 24 auf 82, dazu erscheinen drei Spezialkarten zwischen 90 und 95. Dafür gibt es viele gute Gründe - unter anderem diese beeindruckende Statistik: In der Double-Saison 2023/24 nimmt Xhaka in 50 Partien an 228 offensiven Angriffssequenzen teil und leistet dabei keinen einzigen Fehler, der zu einem Gegentor führt. Wow!

FC 24 Ultimate-Team Karten von Granit Xhaka © EA Sports

05 FC 25: Es geht noch höher für Xhaka

Das Basis-Gold-Rating klettert in FC 25 auf 86. Das Tempo bleibt auf bekannt niedrigem Niveau, die Passattribute dominieren das Profil. Die Shapeshifters-Karte schiebt das Rating auf 95 als IV, mit 91 Tempo, 95 Passen, 93 Verteidigung und 96 Physis. Die 95er Karte ist logischerweise kein Abbild der Leistung des Schweizers, sondern eine gezielte Content-Entscheidung von EA Sports.

Gut zu wissen: In der Bundesliga-Saison 2024/25 führte Xhaka mehr linienüberbrechende Pässe durch als jeder andere Spieler der gesamten Liga.

06 FC 26: Das sind die aktuellen Karten von Granit Xhaka

In FC 26 fällt das Basis-Rating auf 85, einen Punkt unter dem Vorjahreswert. Das liegt unter anderem am Vereinswechsel zu Sunderland und der damit verbundenen Neubewertung. Die Spezialkarten korrigieren diesen Eindruck: eine 91er-TOTS-Karte als ZDM, dazu eine Time-Warp-Karte mit 89 Rating.

Granit Xhaka in FC 26 Ultimate Team © EA Sports