FC Red Bull Salzburg: "Champions League, wir kommen!"

Die UEFA Champions League-Hymne schallte durch die leider leere Red Bull Arena, danach sorgten die Salzburger Kicker selbst für die Musik. Nach nur 140 Sekunden stellte sich Enock Mwepu erstmals am gegnerischen Sechzehner vor, der Versuch von der linken Strafraumkante war kein Problem für Tenenbaum, den Schlussmann der Israelis. Dank des aggressiven Pressings im letzten Drittel in Minute 16 gelangte die Kugel zu Jesses Burschen und rutschte zu Patson Daka durch. Der flinke Angreifer drückte ins linke Eck ab, Tenenbaum konnte den Einschlag nicht verhindern!

Zur Halbstundenmarke schien jemand den Gästen zugeflüstert zu haben, dass auch in der Salzburger Rasenhälfte ein Tor stand. Karzev erkundete prompt die Gegend. Seinen verzweifelt wirkenden Wuchtschuss aus beträchtlicher Distanz faustete Cican Stankovic noch zum Schützen zurück, Karzevs „Nachsendeantrag“ zischte dann doch in die Maschen (30.). Der Ausgleich änderte wenig am Kräfteverhältnis.

Als sich die Akteure schon in der Pause wähnten, rollten Szoboszlai & Co. noch einmal in den Strafraum. Dominik drückte ab, Masaya versuchte sich im Nachschuss und blieb mit Schmerzen liegen – Penalty! Szoboszlai schnaufte durch und beförderte den Elfmeter mit Schmackes in den Winkel – der saß, passte, wackelte und hatte Luft (45.+4). 2:1!

Nachdem Jesse Marsch als erster Amerikaner einen großen Ligatitel in Europa holen konnte, spricht er nun über seinen Stil, seinen Glauben an die Kraft der Vielfalt und warum Ajax ein Vorbild ist.

