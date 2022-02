1:1! Die Bullen bringen den FC Bayern an den Rand einer Niederlage

gegen den FC Bayern München, einer der besten Mannschaften der Welt. Die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle brachte den deutschen Rekordmeister beim 1:1 (1:0)-Unentschieden mit einer sensationellen Leistung an den Rande einer Niederlage. Durch ein Tor von Junior Adamu in der 22. Minute gingen die Salzburger in Führung und ließen den Bayern kaum Raum für ihre Offensivstars. Erst durch einen Lucky Punch in der 90. Minute durch Kingsley Coman konnte der Favorit aus München gerade noch eine Niederlage verhindern.

Mo Camara und Oumar Solet zeigten eine grandiose Leistung und ließen die Offensiv-Waffen des FC Bayern um Robert Lewandowski, Leroy Sané und Serge Gnabry kaum zur Geltung kommen. Und wenn ein Schuss aufs Tor der Salzburger kam, war Torhüter Philipp Köhn zur Stelle. In der Offensive waren vor allem Karim Adeyemi und Brendan Aaronson mit ihrer Schnelligkeit stete Unruheherde. Zum absoluten Star der Partie avancierte in der 81. Minute beinahe der für den früh verletzten Noah Okafor eingewechselte Junior Adamu. Sein Nachschuss nach einer Adeyemi-Chance wurde von Benjamin Pavard auf der Linie geklärt – Torhüter Sven Ulreich wäre schon geschlagen gewesen. Es wäre das 2:0 gewesen – die Vorentscheidung im Champions League Heimspiel gegen den FC Bayern München. So gehen die Salzburger in zwei Wochen mit einen Unentschieden und allen Chancen ins Rückspiel in München.