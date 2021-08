Die Roten Bullen schlagen auch den großen FC Barcelona

01 FC Red Bull Salzburg vs. FC Barcelona 2:1

Was war das wieder für eine geniale Vorstellung der Jaissle-Elf gegen den Kultverein FC Barcelona. Nach 90 Minuten Kampf und viel Spielfinesse besiegelte Brenden Aaronson mit seinem Abstauber in der Schlussminute zum 2:1 (1:0)-Erfolg den Testspiel-Doppelsieg des FC Red Bull Salzburg gegen zwei der besten Mannschaften Europas!

Brenden Aaronson schießt sein Team zum 2:1-Erfolg gegen Barcelona © FC Red Bull Salzburg / Getty Images

Vor allem in der ersten Halbzeit, mit der Doppelspitze Noah Okafor und Karim Adeyemi, zeigten die Roten Bullen, dass sie absolut ready sind, beim Champions League Playoff gegen Brøndby IF die letzte Hürde in die Königsklasse zu meistern. Was die Jaissle-Elf in den ersten 45 Minuten auf den Rasen gezaubert hat, hat wohl auch den großen FC Barcelona mit seinen Stars Memphis Depay, Antoine Griezmann und Sergio Busquets verblüfft, denn die ersten Minuten standen ganz im Zeichen der Heimmannschaft.

Vor allem Karim Adeyemi war extrem spielfreundig und legte seinem Sturmpartner zwei hundertprozentige Chancen auf den Fuß – es lag nur an der ausbaufähigen Chancenverwertung, dass die Salzburger nicht schon nach 30 Minuten mit 2:0 in Front lagen. Als schon jeder mit einem 0:0-Halbzeitstand rechnete, war es Youngster Luka Sucic, der dem FC Barcelona im strömenden Regen ein Tor einschenkte. Und was für ein Tor: Der 18-jährige Kroate ließ aus 25 Metern einen richtigen Hammer los, der unhaltbar im linken Kreuzeck einschlug. Lionel Messi könnte einen Angriff wohl kaum schöner abschließen ...

Luka Sucic feiert sein Traumtor zum 1:0 gegen den FC Barcelona. © FC Red Bull Salzburg / Getty Images

In Halbzeit zwei wechselte Trainer Matthias Jaissle die komplette Mannschaft durch, was den Spielfluss etwas unterbracht. Erst in der Schlussphase wurde es wieder richtig heiß in der Red Bull Arena. Nach einer unglücklichen Abwehr kam der Ball irgendwie zu Martin Braithwaite, der den Ball über die Linie bugsierte. Doch die fast 30.000 Fans in der ausverkauften Red Bull Arena spürten sofort, dass sich die Roten Bullen die Butter an diesem Tag nicht mehr vom Brot nehmen lassen und unbedingt den Prestige-Heimsieg gegen die 'Blaugrana' einfahren wollten. In der Schlussminute wurden die Salzburger für ihren Einsatz belohnt. Chukwubuike Adamu scheiterte noch an der Stange, den Abpraller nutzte Brenden Aaronson zum vielumjubelten 2:1-Sieg gegen den FC Barcelona.

02 FC Red Bull Salzburg vs. Atlético Madrid 1:0

Karim Adeyemi jubelt über den Siegestreffer gegen Atletico Madrid © FC Red Bull Salzburg/Getty Images

¡Olé! Spanische Wochen in der Red Bull Arena – und das (noch) ohne Champions League Hymne. Zur Saisoneröffnung gastierte mit Atlético Madrid der amtierende spanische Meister in Salzburg.

Doch obwohl Cheftrainer Matthias Jaissle eine blutjunge Start-Elf auf den Rasen schickte, war von der ersten Minute an klar: Den über 20.000 Fans wird bei ihrer langersehnten Rückkehr in die Bullen-Arena ein richtig feiner Kick angeboten.

"Nach langer Zeit wieder einmal vor den eigenen Fans zu spielen, ist eine tolle Geschichte – und die junge Truppe hat es richtig gut gemacht." Matthias Jaissle, Cheftrainer

FC Red Bull Salzburg Trainer Matthias Jaissle © FC Red Bull Salzburg

Es waren Karim Adeyemi, Rasmus Kristensen, Luca Sucic und Neuzugang Kamil Piatkowski, die von Beginn an mächtig Gas gaben und den Madrilenen mit intensivem Pressing und schnellem Umschaltspiel mächtig Probleme bereiteten. Der Tempo-Fußball á la FC Red Bull Salzburg kann manchmal richtig erbarmungslos sein. Klar, Star-Trainer Diego Simeone schickte seine Mannschaft nicht in Bestbesetzung ins Spiel – aber auch im zweiten Anzug Atleticos steckt viel Qualität. Doch die Spanier konnten ihre Stärken gegen die perfekt eingestellte Jaissle-Elf kaum ausspielen, waren sie doch vor allem in der Defensive ge- und manchmal sogar überfordert.

"Es war ein sehr schöner Abend für uns. Endlich waren wieder Fans im Stadion, die für eine tolle Stimmung gesorgt haben", erklärte Zlatko Junuzovic nach dem Schlusspfiff. "Wir haben gut gespielt, waren immer druckvoll und haben uns viele Chancen herausgespielt. Das war eine richtig gute Leistung."

So dauerte es nur bis zur 34. Minute, als Youngster Karim Adeyemi mit seinem schnellen Antritt seinen Gegenspieler vernaschte und den Ball eiskalt im langen Eck unterbrachte. Bei diesem Treffer hatte auch Star-Tormann Jan Oblak nicht den Funken einer Chance, so perfekt war der Abschluss des Salzburg-Torjägers.

Fans are back

"Es war eine tolle Atmosphäre. Nach langer Zeit wieder einmal vor den eigenen Fans zu spielen, ist eine tolle Geschichte – und die junge Truppe hat es richtig gut gemacht", betonte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle nach dem Schlusspfiff. "Die Jungs arbeiten hart, damit sie vor den Fans Fußball spielen können. Wir sind sehr happy, dass es wieder möglich ist. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir dürfen daraus aber keine falschen Schlüsse ziehen, wissen es einzuordnen. Die Art und Weise hat mir heute aber sehr gut gefallen."

Obwohl Salzburgs Cheftrainer Matthias Jaissle in der Halbzeitpause kräftig rotierte und eine bis auf zwei Positionen neue Mannschaft für die zweite Halbzeit auf das Feld schickte, änderte sich an der Spiel-Charakteristik kaum etwas. Der FC Red Bull Salzburg gab den Takt an und drängte auf das zweite Tor des Abends, das aber bis zum Abpfiff nicht mehr fallen wollte. Kurz zittern mussten die Salzburger nur ein Mal, als bei einem Tor von Giuliano Simeone der Videoschiedsrichter (VAR) einschritt und auf Abseits entschied. In der Schlussphase waren die Salzburger dem 2:0 näher als Atletico Madrid dem Ausgleich, doch es passierte bis zum Abpfiff nichts mehr und die Mannschaft des FC Red Bull Salzburg jubelte über den 1:0-Prestigeerfolg.

Natürlich tritt Matthias Jaissle gleich auf die Euphoriebremse, denn einen Testspielsieg darf man nicht falsch einschätzen. Er weiß genau, dass die wichtigen Spiele um die Champions League Qualifikation erst anstehen und es dann gilt, wenn es um die Königsklasse geht.

Aber ganz ehrlich, Freundschaftsspiel hin oder her: Niemand verliert gerne, auch nicht Atletico Madrid und schon gar nicht Diego Simeone. Und wenn man als österreichisches Team nach einem Sieg gegen amtierenden spanischen Meister über die ausbaufähige Chanceverwertung diskutiert, dann hat man als Mannschaft vieles richtig gemacht. Und das gibt nicht nur mächtig viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Liga und der UEFA Champions League Qualifikation, sondern auch für den nächsten Testspiel-Kracher in der Red Bull Arena. Mit dem großen FC Barcelona gastiert eine der legendärsten Fußball-Clubs der Welt in Salzburg. Das Stadion ist ausverkauft – außerdem überträgt ServusTV das Duell live ab 18.40 Uhr.