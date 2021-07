Max Heinzer: Mit neuen Trainingsmethoden auf dem Weg zur Medaille

im März nach Russland reisen, wissen sie, dass es am Turnier in Kasan um alles geht. Entweder qualifizieren sie sich für den Event des Jahres in Japan. Oder eben nicht. Wegen der Corona-Pandemie hatten vor Kasan 13 Monate lang keine Wettkämpfe mehr stattgefunden. Max sagt: "Eine Woche vor dem Ende der Qualifikation waren wir ausgebremst worden. Das war enorm schwierig."

Keiner der Fechter weiss nach so langer Zeit, wo er wirklich steht. Und dann hängt alles von diesem einen Turnier in Russland ab. Max ist klar: "Wir müssen so viele Risikofaktoren wie möglich aus der Welt schaffen."

Also chartern die Schweizer einen eigenen Flieger, bringen ihr eigenes Essen mit. Und wie Max in der Quarantäne auf das Resultat des Covid-Tests wartet, ist er froh um diese Entscheidung: Zum Frühstück serviert das Hotel eine Aluminiumschale mit Wurst und Käse, zwei Brötchen und einen Plastikbehälter – mit noch mehr Wurst und noch mehr Käse.

