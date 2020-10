Mehr Höhe- als Tiefpunkte: Alles, was du über Fernanda Maciel wissen musst

1. Sie arbeitete als Rechtsanwältin für Umweltrecht

A lover of sport and nature, Fernanda Maciel is one of the most renowned ultramarathon athletes in the world today.

2. Der Free Solo Star inspiriert sie

3. Sie strebt auch Perfektion an…wie Nadia Comaneci

In ihrer Jugend war sie eine aufstrebende Kunstturnerin – ihre erste sportliche Leidenschaft – und ihr Vorbild war Nadia Comaneci. Die rumänische Kunstturnerin sicherte sich an den Olympischen Spielen 1976 mit der Höchstnote 10 die Goldmedaille und einen Platz in den Geschichtsbüchern.

4. Ihr Traum ist es, den Mount Everest hoch zu rennen und zu klettern

5. Ihr Grossvater wollte mit 75 wieder mit Jiu Jitsu anfangen!

6. Sie rannte zur Schule, denn das war schneller und günstiger als den Bus zu nehmen

7. Auf ihrem Aufstieg zum Matterhorn hatte sie Angst zu erblinden…