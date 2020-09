FIFA-Experte Till von

zeigt euch mithilfe einiger Beispielsituationen, worauf es bei einem erfolgreichen Passspiel ankommt. Ihr spielt viele Fehlpässe oder die Bälle kommen zu ungenau beim Mitspieler an? In diesem Video erklären wir, woran das liegt und wie ihr in Zukunft bessere Pässe spielt.