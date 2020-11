FIFA 21: Tipps zu allen neuen Skillmoves

bereits einige simple, aber effektive Spezialbewegungen vorgestellt haben, beschäftigen wir uns hier mit den in FIFA 21 neu dazugekommen Skillmoves. Mit dem Feint Forward and Turn, dem Drag to Heel und dem Ballroll Fake Turn gibt es insgesamt drei neue Spezialbewegungen. Im Video erklärt euch FIFA-Experte Till Musshoff von

Die Nutzung von Skillmoves wird in FIFA immer wichtiger, um in der Offensive variabel zu sein und den Gegner mit einer gewissen Unberechenbarkeit vor Probleme zu stellen. Nachdem wir euch in unseren

Die Creative Runs sind ein neues Feature in FIFA 21. In diesem Video erklären wir euch, wie sie euch dabei helfen können, mehr Torgefahr auszustrahlen.

Baut unbedingt Skillmoves in euer Spiel ein!

Ja, das Erlernen von Skillmoves kann anstrengend und nervig sein. Aber bitte glaubt uns: Der Aufwand lohnt sich! Je mehr Spezialbewegungen ihr ausführen könnt, desto kreativer, ideenreicher und besser wird euer Offensivspiel. Nur mit gutem, schnellem Passspiel und gefährlichen Flanken kommt ihr in FIFA schon längst nicht mehr weit. Das war vielleicht vor zehn Jahren so, heute ist das anders. Um größtmöglichen Erfolg zu haben, seid ihr fast schon dazu gezwungen, Skillmoves in euer Offensiv-Repertoire mit aufzunehmen.

