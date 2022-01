kommt es in vielen Spielsituationen vor allem darauf an, die nächsten Aktionen eurer Gegner zu antizipieren. Nur so habt ihr gegen gute Spieler eine Chance, ihre Angriffe zu unterbinden und sie vom Ball zu trennen. Aber das Spiel des Gegners zu lesen ist gar nicht so einfach. Schließlich pflegt jeder einen eigenen individuellen Spielstil.

In einem weiteren FIFA 22 Tipp-Video zeigen wir euch, wie ihr lernen könnt, das Spiel eurer Gegner zu lesen. Wir erklären, wie ihr Kontrahenten immer einen Schritt voraus seid und mit kluger Antizipation in stressigen Situationen andere Spieler zur Verzweiflung bringt.

FIFA 22: So lernt ihr, eure Gegner zu lesen!

Besonders in engen Duellen, in denen Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden, könnt ihr euch mit intelligenter Antizipationen den entscheidenden Vorteil verschaffen. Deshalb lautet unser abschließender Tipp: Konzentriert euch vor allem zu Beginn einer Partie auf die Spielweise eurer Gegner.

