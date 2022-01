FIFA 22: Individuelle Taktiken & Spieleranweisungen erklärt

ein Gamechanger sein. Bereits in den zurückliegenden Jahren hattet ihr in FIFA die Möglichkeit, viele individuelle Einstellungen zu treffen und damit mehr Mannschaft und einzelnen Spielern herauszuholen. Wer sich nicht mit den zahlreichen verfügbaren Taktiken und Anweisungen in FIFA 22 auseinandersetzt, hat einen entscheidenden Nachteil gegenüber der Konkurrenz.

FIFA 22: Die besten Passtechniken für die … In diesem Video zeigen wir euch, welche …

FIFA 22: So werdet ihr zum Dribbling-Champ! In diesem Video zeigen wir euch, was ihr in FIFA …

erklären wir euch, wie Individuelle Taktiken euren Spielerfolg vergrößern können und zeigen die neuen Taktikmöglichkeiten, die das neue virtuelle Fußballspiel von EA Sports bietet. Klar ist: Mit den neuen Einstellungsmöglichkeiten kommen Taktikfüchse in FIFA mehr denn je auf ihre Kosten.

In einem weiteren FIFA 22 Tipp-Video auf

Obwohl es individuelle Taktiken und Spieleranweisungen in FIFA mittlerweile seit vielen Jahren gibt, nutzen viele Spieler sie immer noch nicht. Gründe dafür gibt es verschiedene. Einige spielen weiterhin einfach drauflos und kennen die vielfältigen Optionen bei den Taktikeinstellungen überhaupt nicht. Das fehlende Spielwissen führt zu geringem Spielerfolg und Frustration. Ein anderer Grund ist Faulheit. Es gibt Spieler, die sich zwar über die positiven Effekte von Individuellen Taktiken und Spieleranweisungen bewusst sind. Aber sie haben keine Lust, sich mit den Taktikeinstellungen auseinanderzusetzen.

Obwohl es individuelle Taktiken und Spieleranweisungen in FIFA mittlerweile seit vielen Jahren gibt, nutzen viele Spieler sie immer noch nicht. Gründe dafür gibt es verschiedene. Einige spielen weiterhin einfach drauflos und kennen die vielfältigen Optionen bei den Taktikeinstellungen überhaupt nicht. Das fehlende Spielwissen führt zu geringem Spielerfolg und Frustration. Ein anderer Grund ist Faulheit. Es gibt Spieler, die sich zwar über die positiven Effekte von Individuellen Taktiken und Spieleranweisungen bewusst sind. Aber sie haben keine Lust, sich mit den Taktikeinstellungen auseinanderzusetzen.

Obwohl es individuelle Taktiken und Spieleranweisungen in FIFA mittlerweile seit vielen Jahren gibt, nutzen viele Spieler sie immer noch nicht. Gründe dafür gibt es verschiedene. Einige spielen weiterhin einfach drauflos und kennen die vielfältigen Optionen bei den Taktikeinstellungen überhaupt nicht. Das fehlende Spielwissen führt zu geringem Spielerfolg und Frustration. Ein anderer Grund ist Faulheit. Es gibt Spieler, die sich zwar über die positiven Effekte von Individuellen Taktiken und Spieleranweisungen bewusst sind. Aber sie haben keine Lust, sich mit den Taktikeinstellungen auseinanderzusetzen.