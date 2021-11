FIFA 22: So perfektioniert ihr den Torabschluss

So beherrscht ihr das Verteidigen in FIFA 22 Die Verteidigung ist das A und O in FIFA, um …

Im folgenden Tipp-Video zeigen wir euch mehrere Schussmechaniken in FIFA 22 und erklären, in welchen Situationen ihr sie einsetzen solltet. Ob Vollspannschuss, Finesse, Lupfer oder Timed Finishing: Mit unseren Tipps wisst ihr ab sofort, wann ihr welche Schussmechanik nutzen müsst und wie ihr eure Effizienz vor dem gegnerischen Tor deutlich verbessert.

Unser abschließender Ratschlag: Macht euch auf jeden Fall mit dem Timed Finishing vertraut. Nachdem die neue Schusstechnik aus FIFA 19 im zurückliegenden Ableger FIFA 21 zu vernachlässigen war, feiert sie in FIFA 22 ihr Comeback. Wie im Video schon erklärt: Vor allem bei Fernschüssen ist der Einsatz des Timed Finishings effektiv - besonders die Finesse-Schüsse (R1/RB) funktionieren hervorragend. Im Strafraum ist das Timed Finishing dagegen nicht immer zu empfehlen. Beispielsweise bei Abstaubern oder generell Schüssen aus kurzer Distanz bietet sich eher ein normaler Schuss an. Das Risiko, dass der Ball bei ungenauer Anwendung deutlich drüber oder daneben geht, ist zu groß.

Mein Rat an jeden FIFA 22-Spieler: Übt das Timed Finishing in den Skillspielen! Nur hier habt ihr die nötige Ruhe, um die Schusstechnik zu perfektionieren.

