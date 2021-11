FIFA 22 Ultimate Team: Diese 7 Spieler sind OP!

Der Keeper des Premier League-Klubs ist ein absolut starker Rückhalt. Beinahe alle Ratings sind über 80 und er ist außerdem 1,95 Meter groß. Die Körpergröße ist bei Torhütern in FIFA 22 sehr wichtig. Ihr solltet also auf jeden Fall einen Torwart spielen, der größer als 1,90 Meter ist. Mit Martinez macht ihr definitiv nichts falsch. Ich habe ihn selbst einige Wochen gespielt und kann sagen: Er hat mich in keinem einzigen Spiel enttäuscht.

