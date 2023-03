FIFA 23 Ultimate Team: Diese 7 Spieler sind OP!

Seko Fofana (Out Of Position) – RC Lens

Bitte beachtet: Die Preise der FUT 23-Karten variieren täglich und können bereits in wenigen Tagen deutlich von den aktuellen Preisen (6. Dezember) abweichen.

Federico Valverde von Real Madrid in FIFA 23

Der erste Spieler in unserer Liste ist Federico Valverde. Der Mann von Real Madrid ist ein echter Box-to-Box Spieler und hat fast keine Schwächen. Passend dazu verfügt er über hohe Arbeitsraten in Defensive und Offensive, sodass er 90 Minuten den Platz rauf und runter läuft. Für nur 3.700 Münzen ist er zu haben -hier könnt ihr wenig falsch machen!

Fikayo Tomori von AC Mailand in FIFA 23

An dieser Stelle haben wir uns zwischen Tomori und Eder Militao von Real Madrid entscheiden müssen, wobei Tomori durch seinen Preis von nur 11.000 Münzen knapp die Nase vorne hat. Mit 86 Tempo und 86 Defensive lässt er kaum Wünsche offen und kann selbst mit den schnellsten Stürmern mithalten. Seine Serie A/AC Mailand und England Links sollten es euch einfach machen, ihn in euer Team zu integrieren.

Ousmane Dembele vom FC Barcelona in FIFA 23

Ousmane Dembele ist einer der wenigen Spieler in FIFA 23, die über 5 Sterne Spezialbewegung und 5 Sterne schwacher Fuss verfügen, was ihn allein schon „OP“ macht. Sein Top-Tempowert von 93 kombiniert mit 87 im Dribbling bereitet jeder Abwehrreihe Sorgen. Als Franzose beim FC Barcelona sollte auch er nicht zu schwer einzubauen sein, sodass eine solche Karte für 5.400 Münzen ein Must-Have ist.

Dembele eignet sich auch als „Super-Sub“ - also als optimaler Einwechselspieler.

Extra-Tipp: Dembele eignet sich auch als „Super-Sub“ - also als optimaler Einwechselspieler.

Renato Sanches von Paris Saint-Germain in FIFA 23