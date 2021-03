FIFA 21 Ultimate Team: So könnte das Team von RB Leipzig heute aussehen

In FIFA 21 Ultimate Team gibt es zahlreiche Karten von RB Leipzig , mit denen ihr eure Mannschaft verstärken könnt. Nachdem wir euch bereits einige davon vorgestellt haben , präsentieren wir euch diesmal ein absolutes Top-Team, das aus aktuellen Spielern, aber auch ehemaligen Leistungsträgern der Roten Bullen besteht. Kleiner Spoiler: Auch Timo Werner, der erst im vergangenen Sommer zum FC Chelsea wechselte, ist dabei!

FIFA 21 Ultimate Team: All-Star Team von RB Leipzig © Red Bull/EA Sports

Anmerkung: Wir haben bei diesem Team nicht primär auf die Chemie geachtet. Die einzelnen Karten spielen sich zwar allesamt top, aber die genaue Zusammenstellung der Mannschaft ist nicht als Empfehlung für einen realen Squad zu verstehen. Das Team soll vielmehr darstellen, wie die Mannschaft von RB Leipzig heute aussehen könnte, wenn einige Stars den Verein nicht verlassen hätten.

Alle angegebenen Preise gelten für die PlayStation 4 und den 18. März. Bitte beachtet, dass die Preise auf dem FUT-Transfermarkt täglich stark variieren können.

Defensive

Zwischen den Pfosten steht Péter Gulácsi, Rückhalt der jetzigen Mannschaft von RB Leipzig-Coach Julian Nagelsmann , in der InForm-Version. Die rund 70.000 Münzen für ihn sind gut investiert. Besonders seine Reflexe (87) können sich sehen lassen. Mit dem ungarischen Nationalkeeper im Tor macht ihr nichts falsch.

In der Abwehr haben wir ebenfalls nur Spieler aufgestellt, die auch heute noch für Leipzig kicken. Besonders die Innenverteidigung mit der UCL Live-Karte von Lukas Klostermann und der Headliner-Version von Dayot Upamecano ist stark. Das zeigt sich aber auch im Preis des Duos. Klostermann, der mit 87 Tempo und 87 Verteidigung überzeugt, kostet rund 375.000 Münzen. Für Zweikampfmonster Upamecano (89 Physis, 87 Verteidigung) sind derzeit knapp 350.000 Münzen fällig.

Links in der Abwehr spielt die InForm-Version von Marcel Halstenberg. Seine einzige Schwäche ist das Tempo (69), ansonsten ist die Karte des deutschen Nationalspielers extrem stark. 83 Verteidigung und 82 Physis sind Top-Werte für einen Außenverteidiger. Preis: 66.500 Münzen. Noch besser ist aber die FUT Freeze-Version von Konrad Laimer, die über eine Squad Building Challenge erspielbar war. 91 Pace und 85 Physis bringen jeden Angreifer zur Verzweiflung. Rund 140.000 Münzen waren für die SBC von Laimer fällig. Diese Karte ist aber jetzt nicht mehr verfügbar.

Mittelfeld

Joshua Kimmich TOTY in FIFA 21 Ultimate Team © Red Bull/EA Sports

Das Mittelfeld wird angeführt von einem Spieler, der seine Profikarriere 2013 in Leipzig begonnen hatte und anschließend eine steile Laufbahn hinlegte. Die Rede ist von Joshua Kimmich. Der heute 26-Jährige stieg 2014 mit den Leipzigern in die 2. Bundesliga auf. Nach einem weiteren Jahr bei den Roten Bullen wagte er den Schritt zum FC Bayern München. Beim deutschen Rekordmeister avancierte er zum unangefochtenen Stammspieler und wurde in der zurückliegenden Saison Triple-Sieger. Seine Team of the Year-Karte hat es in sich: 96 Passen, 94 Dribbling, 94 Verteidigung und 92 Physis. Die 1,7 Millionen Münzen für Kimmich sind absolut gerechtfertigt. Diese Karte gehört zu den besten in FIFA 21 Ultimate Team!

Neben Kimmich spielt mit der Headliner-Karte von Matheus Cunha ein weiterer Ex-Leipziger. Der Brasilianer stand von Juli 2018 bis Januar 2020 bei den Roten Bullen unter Vertrag, ehe er zu Ligakonkurrent Hertha BSC wechselte. Cunhas Headliner-Version macht einiges her. 89 Dribbling, 86 Pace und 85 Schießen sprechen für sich. Wie bei Laimer Freeze gilt aber: Die Karte ist nicht mehr erspielbar. Anfang des Jahres konnte man sich Cunha Headliner über eine Aufgabe in sein Team holen.

Links und rechts im Mittelfeld haben wir zwei Stars aus dem aktuellen RBL-Kader aufgestellt. Links spielt Neuzugang Dominik Szoboszlai. Der ungarische Nationalmannschaftskollege von Péter Gulácsi hat von EA Sports eine Future Stars-Karte verpasst bekommen, die extrem begeht ist. Fast 380.000 Münzen sind für Szoboszlai fällig. Bei Werten wie 93 Pace, 93 Dribbling, 89 Schuss und 89 Passen verwundert das aber kaum. Außerdem führt im Mittelfeld des RB Leipzig All Star FUT 21 Teams kein Weg an der Team of the Year-Version von Marcel Sabitzer vorbei. Die Karte, die außer bei der Verteidigung ausschließlich Ratings über 80 hat, konntet ihr euch bei einer SBC für rund 580.000 Münzen erspielen. Falls ihr euch dazu entschlossen habt, euch Sabitzer in euer Team zu holen, dürfen wir euch beglückwünschen. Mittlerweile ist Sabitzer TOTY nicht mehr verfügbar.

Angriff

Timo Werner Ones to Watch in FIFA 21 Ultimate Team © Red Bull/EA Sports

Den Sturm bildet ein Duo, das mittlerweile nicht mehr für die Roten Bullen aktiv ist. Timo Werner ist jedem RB Leipzig-Fan noch jedem bekannt. Seine Zeit bei RBL war eine große Erfolgsstory, erst im vergangenen Sommer wechselte der deutsche Nationalstürmer nach vier Jahren in die Premier League zum FC Chelsea. Seine Ones to Watch-Karte in FUT 21 sieht nicht nur schick aus, sondern kann auch einiges. 92 Tempo, 87 Schuss und 85 Dribbling machen Werner Ones to Watch zu einer echten Waffe. Aktueller Preis: 285.000 Münzen.

Werners Sturmpartner im Leipziger All-Star FUT 21 Team ist mit Ante Rebic jemand, von dem vielleicht einige von euch gar nicht wussten, dass er jemals für die Roten Bullen am Ball war. Aber das war er - und zwar in der Zweitliga-Saison 2014/15 auf Leihbasis. Unter Vertrag stand der Kroate damals beim AC Florenz in der Serie A. Sein Durchbruch in Deutschland blieb vorerst aus (kein Tor in zehn Spielen), sollte aber einige Jahre später noch folgen. 2018 führte Rebic Eintracht Frankfurt zum DFB-Pokalsieg. Ein Jahr später kehrte der Angreifer nach Italien zurück, dort spielt Rebic beim AC Milan nun an der Seite von Zlatan Ibrahimovic.

Die Road to the Final Karte von Rebic in FUT 21 hat uns begeistert. Mit 94 Pace enteilt der Ex-Leipziger den meisten Verteidigern. 87 Schuss sowie 87 Dribbling und 87 Physis machen ihn zu einem Allrounder im Sturm. Die rund 160.000 Münzen lohnen sich!

