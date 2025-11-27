Fitness
Fitness: Anfänger oder Fortgeschrittene, hier sind die besten Übungen
Fitness ist cool. Aber welche Übungen sollte man am Anfang machen? Hier ist, was du wissen musst, um dein Cardio, dein Gleichgewicht und deine Kraft zu verbessern.
Bist du bereit, deine Fitnessroutine zu verändern, Kalorien en masse zu verbrennen und einen Körper zu formen, der jede griechische Statue neidisch machen würde? Wir haben für dich eine Liste der besten Übungen zusammengestellt, die du zu Hause oder im Fitnessstudio machen kannst, egal auf welchem Niveau du bist. Bereite deine Hanteln vor, zieh dein stylischstes Outfit an und lass dich führen, um die beste Version deiner selbst zu werden. Wer weiss, vielleicht nimmst du ja am nächsten HYROX-Wettkampf teil?
Arten von Fitnessübungen und ihre Vorteile
Fitness umfasst verschiedene Arten von sehr unterschiedlichen Übungen. Man kann von einem intensiven Training, bei dem Schweiss und Herzklopfen deine Einheit bestimmen, zu einem Yogakurs übergehen, in dem Gelassenheit herrscht. Ja, Fitness hat viele Facetten. Ein kleiner Überblick:
Cardio
Cardio ist DER Star der Fitnessstudios: Es ist das, was dein Herz ein bisschen schneller schlagen lässt, aber vor allem hilft, maximal Kalorien zu verbrennen und gleichzeitig deine Ausdauer zu steigern. Vom Joggen bis zu HIIT-Einheiten bringen dich diese Übungen richtig zum Schwitzen – vorausgesetzt, du machst sie richtig. Bonus: Sie sind perfekt, um Stress zu reduzieren und die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern. Was will man mehr? Ach ja, eine Dose Red Bull, um sich zu hydratisieren und Flügel zu bekommen.
Krafttraining
Es hilft, den Körper zu formen und Kraft zu gewinnen. Neben der Stärkung deiner Muskeln erhöhen diese Übungen deinen Stoffwechsel, was dir hilft, selbst in Ruhe Kalorien zu verbrennen. Einige sind sogar effektiv, um schneller zu laufen. Und ja, es ist nicht nur Leiden.
Flexibilität
Flexibilitätsübungen wie Yoga sind unerlässlich, um deine Haltung zu verbessern und Verletzungen zu vermeiden. Kleiner Bonus: Du wirst endlich deine Zehen berühren können, ohne zu schummeln, indem du die Knie beugst.
Gleichgewicht und Koordination
Im Fitness ist das Gleichgewicht dein bester Verbündeter. Warum? Weil es dir hilft, die etwas komplexeren Bewegungen der Disziplin besser auszuführen. Um daran zu arbeiten, denke an Planks, Einbeinübungen oder Trainingseinheiten mit einem Swiss Ball.
Was sind die besten Fitnessübungen?
Kommen wir nun zur Praxis mit einer Liste einiger ziemlich cooler Übungen, die man im Fitness machen kann.
Push-up (oder Liegestütze)
Auf dem Bauch liegend, Hände flach auf dem Boden etwas breiter als die Schultern, drücke mit den Armen, um deinen Körper anzuheben, und senke ihn dann wieder, ohne den Boden zu berühren. Halte den Körper während der gesamten Bewegung stabil. Eine Liegestütze also, ganz einfaches Basic im Fitness (aber nicht das leichteste).
Schwierigkeit: mittel
Starker Punkt: stärkt den Oberkörper wie nie zuvor
Trainierte Muskeln: Brust, Schultern, Trizeps
Zu tun: Körper anspannen und perfekte Ausrichtung beibehalten
Nicht zu tun: das Becken Wellen schlagen lassen
Butterfly Reverse
Auch umgekehrter Pec Deck genannt, ist der umgekehrte Butterfly eine perfekte Übung, um die hintere Schulter zu trainieren. Sie wird an einer Kraftmaschine ausgeführt. Auf der Bank sitzend, greif die Griffe mit gestreckten Armen vor dir und drücke so, dass sie sich in Kreuzform strecken, dann zurück in die Ausgangsposition. Eine Variante, wenn du nicht ins Studio gehen kannst: Nimm zwei Gewichte (oder Hanteln) in jede Hand, stelle dich aufrecht hin und hebe die Arme in Kreuzform bis auf Kopfhöhe, bevor du sie wieder senkst.
Schwierigkeit: mittel
Starker Punkt: trainiert hauptsächlich die hinteren Deltamuskeln, die manchmal im Rückstand und wenig aktiv sind
Trainierte Muskeln: untere und obere Trapezmuskeln, vordere und seitliche Deltamuskeln, Rumpf, Rückenstrecker, Oberschenkel
Zu tun: Ellenbogen immer leicht gebeugt halten
Nicht zu tun: wenn sich die Arme öffnen, den Kopf nicht nach vorne neigen
Russian Twist
Im Sitzen auf dem Boden, Füsse leicht angehoben, den Oberkörper nach hinten neigen und dann den Rumpf von links nach rechts drehen, während du ein Gewicht oder einen Ball hältst.
Schwierigkeit: mittel, mit Gewicht zusätzlicher Challenge
Starker Punkt: stärkt die Bauchmuskulatur und verbessert die Rumpfrotation
Trainierte Muskeln: schräge Bauchmuskeln, Bauchmuskeln
Zu tun: Füsse fest verankert halten und, wenn du dich sicher fühlst, leicht angehoben
Nicht zu tun: Bewegung unkontrolliert ausführen, sonst ist die Verletzungsgefahr gross
Die Planke
Positioniere dich wie für Liegestütze, aber stütze dich auf die Unterarme und halte den Körper gerade in einer Linie von Kopf bis Fuss, so lange wie möglich. Neben Muskeln brauchst du dafür auch mentalen Stahl.
Schwierigkeit: je länger du hältst, desto schwieriger
Starker Punkt: beim Planken trainierst du den ganzen Körper
Trainierte Muskeln: Quadrizeps, hintere Oberschenkel, Gesäss, Bauch, Schultern
Zu tun: Rücken gerade halten. Du kannst kleine Pausen machen, indem du dich auf die Seite drehst und auf einem Ellbogen abstützt, um dich etwas auszuruhen (ein falsches Ausruhen, zugegeben).
Nicht zu tun: ein Hohlkreuz machen
Squats
Eine Grundübung im Fitness, jedem bekannt: Squats. Füsse parallel, stehende Position, einfach die Knie beugen und das Gesäss nach hinten schieben. Bonus: Du kannst das Gleiche mit einem Gummiband machen. Dieser Widerstand verstärkt die Arbeit der hinteren Oberschenkelmuskeln. Und nebenbei tut es noch mehr weh.
Schwierigkeit: leicht
Starker Punkt: du bekommst einen Knackpo, der alle umhaut
Trainierte Muskeln: Quadrizeps, hintere Oberschenkel, Gesäss
Zu tun: Oberschenkel senken, bis sie parallel zum Boden sind
Nicht zu tun: die Knie zu weit nach vorne schieben
Mountain Climber
In Liegestützposition abwechselnd die Knie schnell zur Brust bringen, als würdest du horizontal rennen. Es ist intensiv, es brennt, aber es ist auch sehr effektiv für das Cardio.
Schwierigkeit: schwer
Starker Punkt: Übung, die sowohl Cardio als auch Muskeln trainiert
Trainierte Muskeln: Bauchmuskeln, Quadrizeps, Schultern
Zu tun: versuche, die Knie so weit wie möglich zur Brust zu bringen
Nicht zu tun: den Rhythmus verlieren. Sonst ist die ganze Serie futsch.
Ausfallschritte im Gehen
Mach mit einem Bein einen grossen Schritt nach vorne, beuge beide Knie, bis das hintere fast den Boden berührt, und gehe dann mit dem anderen Bein vorwärts.
Schwierigkeit: leicht
Starker Punkt: verbessert das Gleichgewicht und stärkt gleichzeitig die Muskeln
Trainierte Muskeln: Quadrizeps, Gesäss, Waden
Zu tun: Rücken gerade halten
Nicht zu tun: das Knie darf nicht über die Zehen hinausragen
Hyperextension (Rückenstrecker-Übungen)
Auf dem Bauch liegend auf einer Bank oder dem Boden, Beine fixiert, den Oberkörper anheben, indem du die unteren Rückenmuskeln anspannst, dann langsam wieder absenken.
Schwierigkeit: leicht bis mittel
Starker Punkt: schützt und stärkt den unteren Rücken
Trainierte Muskeln: Lendenmuskeln, Gesäss
Zu tun: kontrollierte Bewegung, ohne die Streckung zu erzwingen
Nicht zu tun: zu stark nach hinten drücken, um die Wirbelsäule nicht zu überlasten
Kreuz-Crunches
Auf dem Rücken liegend, Knie gebeugt, Hände hinter dem Kopf (oder nicht), hebe eine Schulter in Richtung des gegenüberliegenden Knies, während du die schrägen Bauchmuskeln anspannst, dann Seitenwechsel.
Schwierigkeit: mittel
Starker Punkt: zielt auf die schrägen Bauchmuskeln für einen definierten Bauch
Trainierte Muskeln: Bauchmuskeln, schräge Bauchmuskeln
Zu tun: konzentriere dich auf die Kontraktion, nicht auf die Geschwindigkeit
Nicht zu tun: zieh nicht am Nacken, lass die Bauchmuskeln die Arbeit machen
Fangen wir mit Fitness an?
Diese nicht vollständige Liste von Fitnessübungen sind die Grundlagen der Disziplin, aber auch sehr effektiv. Heute zeichnen sich neue Fitnesstrends ab, wie das „Pilates Reformer“, das auf einer von Joseph Pilates selbst erfundenen Maschine praktiziert wird, oder das Cardio Climbing, ein HIIT-Training auf einem vertikalen Klettergerät, das das Cardio und alle Muskeln des Körpers trainiert.