Fitness: Anfänger oder Fortgeschrittene, hier sind die besten Übungen

Bist du bereit, deine Fitnessroutine zu verändern, Kalorien en masse zu verbrennen und einen Körper zu formen, der jede griechische Statue neidisch machen würde? Wir haben für dich eine Liste der besten Übungen zusammengestellt, die du zu Hause oder im Fitnessstudio machen kannst, egal auf welchem Niveau du bist. Bereite deine Hanteln vor, zieh dein stylischstes Outfit an und lass dich führen, um die beste Version deiner selbst zu werden. Wer weiss, vielleicht nimmst du ja am nächsten HYROX-Wettkampf teil?

01 Arten von Fitnessübungen und ihre Vorteile

Fitness umfasst verschiedene Arten von sehr unterschiedlichen Übungen. Man kann von einem intensiven Training, bei dem Schweiss und Herzklopfen deine Einheit bestimmen, zu einem Yogakurs übergehen, in dem Gelassenheit herrscht. Ja, Fitness hat viele Facetten. Ein kleiner Überblick:

Cardio

Cardio ist DER Star der Fitnessstudios: Es ist das, was dein Herz ein bisschen schneller schlagen lässt, aber vor allem hilft, maximal Kalorien zu verbrennen und gleichzeitig deine Ausdauer zu steigern. Vom Joggen bis zu HIIT-Einheiten bringen dich diese Übungen richtig zum Schwitzen – vorausgesetzt, du machst sie richtig. Bonus: Sie sind perfekt, um Stress zu reduzieren und die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern. Was will man mehr? Ach ja, eine Dose Red Bull, um sich zu hydratisieren und Flügel zu bekommen.

Krafttraining

Es hilft, den Körper zu formen und Kraft zu gewinnen. Neben der Stärkung deiner Muskeln erhöhen diese Übungen deinen Stoffwechsel, was dir hilft, selbst in Ruhe Kalorien zu verbrennen. Einige sind sogar effektiv, um schneller zu laufen. Und ja, es ist nicht nur Leiden.

Flexibilität

Flexibilitätsübungen wie Yoga sind unerlässlich, um deine Haltung zu verbessern und Verletzungen zu vermeiden. Kleiner Bonus: Du wirst endlich deine Zehen berühren können, ohne zu schummeln, indem du die Knie beugst.

Gleichgewicht und Koordination

Im Fitness ist das Gleichgewicht dein bester Verbündeter. Warum? Weil es dir hilft, die etwas komplexeren Bewegungen der Disziplin besser auszuführen. Um daran zu arbeiten, denke an Planks, Einbeinübungen oder Trainingseinheiten mit einem Swiss Ball.

Cricketspieler Cameron Green macht eine Gleichgewichtsübung im Training. © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

Was sind die besten Fitnessübungen?

Kommen wir nun zur Praxis mit einer Liste einiger ziemlich cooler Übungen, die man im Fitness machen kann.

02 Push-up (oder Liegestütze)

Auf dem Bauch liegend, Hände flach auf dem Boden etwas breiter als die Schultern, drücke mit den Armen, um deinen Körper anzuheben, und senke ihn dann wieder, ohne den Boden zu berühren. Halte den Körper während der gesamten Bewegung stabil. Eine Liegestütze also, ganz einfaches Basic im Fitness (aber nicht das leichteste).

Der italienische Snowboarder Roland Fischnaller leitet eine Fitnesseinheit © Alessandro Dealberto/Red Bull Content Pool

Schwierigkeit: mittel

Starker Punkt: stärkt den Oberkörper wie nie zuvor

Trainierte Muskeln: Brust, Schultern, Trizeps

Zu tun: Körper anspannen und perfekte Ausrichtung beibehalten

Nicht zu tun: das Becken Wellen schlagen lassen le haut du corps comme jamais

03 Butterfly Reverse

Auch umgekehrter Pec Deck genannt, ist der umgekehrte Butterfly eine perfekte Übung, um die hintere Schulter zu trainieren. Sie wird an einer Kraftmaschine ausgeführt. Auf der Bank sitzend, greif die Griffe mit gestreckten Armen vor dir und drücke so, dass sie sich in Kreuzform strecken, dann zurück in die Ausgangsposition. Eine Variante, wenn du nicht ins Studio gehen kannst: Nimm zwei Gewichte (oder Hanteln) in jede Hand, stelle dich aufrecht hin und hebe die Arme in Kreuzform bis auf Kopfhöhe, bevor du sie wieder senkst.

Schwierigkeit: mittel

Starker Punkt: trainiert hauptsächlich die hinteren Deltamuskeln, die manchmal im Rückstand und wenig aktiv sind

Trainierte Muskeln: untere und obere Trapezmuskeln, vordere und seitliche Deltamuskeln, Rumpf, Rückenstrecker, Oberschenkel

Zu tun: Ellenbogen immer leicht gebeugt halten

Nicht zu tun: wenn sich die Arme öffnen, den Kopf nicht nach vorne neigen>Difficulté : moyenne

04 Russian Twist

Im Sitzen auf dem Boden, Füsse leicht angehoben, den Oberkörper nach hinten neigen und dann den Rumpf von links nach rechts drehen, während du ein Gewicht oder einen Ball hältst.

Schwierigkeit: mittel, mit Gewicht zusätzlicher Challenge

Starker Punkt: stärkt die Bauchmuskulatur und verbessert die Rumpfrotation

Trainierte Muskeln: schräge Bauchmuskeln, Bauchmuskeln

Zu tun: Füsse fest verankert halten und, wenn du dich sicher fühlst, leicht angehoben

Nicht zu tun: Bewegung unkontrolliert ausführen, sonst ist die Verletzungsgefahr grossr un challenge supplémentaire

05 Die Planke

Positioniere dich wie für Liegestütze, aber stütze dich auf die Unterarme und halte den Körper gerade in einer Linie von Kopf bis Fuss, so lange wie möglich. Neben Muskeln brauchst du dafür auch mentalen Stahl.

Laura Horváth trainiert ihre Core-Muskeln © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

Schwierigkeit: je länger du hältst, desto schwieriger

Starker Punkt: beim Planken trainierst du den ganzen Körper

Trainierte Muskeln: Quadrizeps, hintere Oberschenkel, Gesäss, Bauch, Schultern

Zu tun: Rücken gerade halten. Du kannst kleine Pausen machen, indem du dich auf die Seite drehst und auf einem Ellbogen abstützt, um dich etwas auszuruhen (ein falsches Ausruhen, zugegeben).

Nicht zu tun: ein Hohlkreuz machent longue, plus c’est difficile

06 Squats

Eine Grundübung im Fitness, jedem bekannt: Squats. Füsse parallel, stehende Position, einfach die Knie beugen und das Gesäss nach hinten schieben. Bonus: Du kannst das Gleiche mit einem Gummiband machen. Dieser Widerstand verstärkt die Arbeit der hinteren Oberschenkelmuskeln. Und nebenbei tut es noch mehr weh.

Schwierigkeit: leicht

Starker Punkt: du bekommst einen Knackpo, der alle umhaut

Trainierte Muskeln: Quadrizeps, hintere Oberschenkel, Gesäss

Zu tun: Oberschenkel senken, bis sie parallel zum Boden sind

Nicht zu tun: die Knie zu weit nach vorne schiebeng>Difficulté : facile

07 Mountain Climber

In Liegestützposition abwechselnd die Knie schnell zur Brust bringen, als würdest du horizontal rennen. Es ist intensiv, es brennt, aber es ist auch sehr effektiv für das Cardio.

Schwierigkeit: schwer

Starker Punkt: Übung, die sowohl Cardio als auch Muskeln trainiert

Trainierte Muskeln: Bauchmuskeln, Quadrizeps, Schultern

Zu tun: versuche, die Knie so weit wie möglich zur Brust zu bringen

Nicht zu tun: den Rhythmus verlieren. Sonst ist die ganze Serie futsch.ifficulté : difficile

08 Ausfallschritte im Gehen

Mach mit einem Bein einen grossen Schritt nach vorne, beuge beide Knie, bis das hintere fast den Boden berührt, und gehe dann mit dem anderen Bein vorwärts.

Schwierigkeit: leicht

Starker Punkt: verbessert das Gleichgewicht und stärkt gleichzeitig die Muskeln

Trainierte Muskeln: Quadrizeps, Gesäss, Waden

Zu tun: Rücken gerade halten

Nicht zu tun: das Knie darf nicht über die Zehen hinausrageng>Difficulté : facile

09 Hyperextension (Rückenstrecker-Übungen)

Auf dem Bauch liegend auf einer Bank oder dem Boden, Beine fixiert, den Oberkörper anheben, indem du die unteren Rückenmuskeln anspannst, dann langsam wieder absenken.

Schwierigkeit: leicht bis mittel

Starker Punkt: schützt und stärkt den unteren Rücken

Trainierte Muskeln: Lendenmuskeln, Gesäss

Zu tun: kontrollierte Bewegung, ohne die Streckung zu erzwingen

Nicht zu tun: zu stark nach hinten drücken, um die Wirbelsäule nicht zu überlastené : facile à moyenne

10 Kreuz-Crunches

Auf dem Rücken liegend, Knie gebeugt, Hände hinter dem Kopf (oder nicht), hebe eine Schulter in Richtung des gegenüberliegenden Knies, während du die schrägen Bauchmuskeln anspannst, dann Seitenwechsel.

Schwierigkeit: mittel

Starker Punkt: zielt auf die schrägen Bauchmuskeln für einen definierten Bauch

Trainierte Muskeln: Bauchmuskeln, schräge Bauchmuskeln

Zu tun: konzentriere dich auf die Kontraktion, nicht auf die Geschwindigkeit

Nicht zu tun: zieh nicht am Nacken, lass die Bauchmuskeln die Arbeit machenDifficulté : moyenne

Krafttraining kann zu Hause gemacht werden © Helge Roeske/Red Bull Content Pool

11 Fangen wir mit Fitness an?

Diese nicht vollständige Liste von Fitnessübungen sind die Grundlagen der Disziplin, aber auch sehr effektiv. Heute zeichnen sich neue Fitnesstrends ab, wie das „Pilates Reformer“, das auf einer von Joseph Pilates selbst erfundenen Maschine praktiziert wird, oder das Cardio Climbing, ein HIIT-Training auf einem vertikalen Klettergerät, das das Cardio und alle Muskeln des Körpers trainiert.