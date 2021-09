Red Bull Flugtag: Hai i i will auf einem Luftkissen zum Weltrekord fliegen

Inmitten dieser Stühle prangt ein Grabstein. Auf ihm steht: „Hier ruht für immer und ewig: mein Konjunktiv.“ In dieser Tüftlerschmiede soll niemand in der Möglichkeitsform denken. Es geht vielmehr um die Frage: Was ist in der realen Welt alles machbar, wenn kreative Köpfe zusammenarbeiten?

von der Rampe in Richtung Genfersee. Über diesen wollen sie so weit fliegen, wie es irgendwie geht. Die einzigen Energiequellen: Muskelkraft, Schwerkraft und ihre Fantasie.

und stellte mit dieser Weite alle in den Schatten. Doch Andreas sagt: „Da ging einiges schief. Es war eigentlich eine Notlandung. Wir kamen nicht in den Flugmodus, den wir erreichen wollten.“

Da ist also einiges mehr möglich. Genauer: Das "Team Hai i i" will den Weltrekord von 78,6 Metern brechen.

Zudem hat Hai i i das Gerippe der Flügel verändert. 2016 war das Flugzeug so stabil gebaut, dass es den Flug überlebt hat. Ideal ist beim Red Bull Flugtag aber, wenn das Flugzeug bei der Landung in seine Einzelteile zerberstet. Wenn etwas nicht kaputt geht, war der Flieger zu stabil gebaut – und deswegen zu schwer.

Das Startmodul bleibt mehr oder weniger das gleiche wie 2016: "Hai i i" setzt wieder auf Räder, die grösser sind als ausgewachsene Männer. In jedem Rad sorgen Red Bull Dosen für 40 Kilogramm Schwungmasse. Ein Flaschenzug beschleunigt zusätzlich, das Flugzeug erreicht so rund 42 Kilometer pro Stunde.

Auf diese Geschwindigkeit kommt das Team auch, weil Andreas in China beim Aufstieg auf den 7509 Meter hohen Muztagata einen entscheidenden Hinweis erhalten hat. Hans Spring, als Arzt seit 30 Jahren mit der Schweizer Olympia-Delegation unterwegs und ebenfalls Teil der Bergexpedition, sagte zu Andreas, er solle Beat Hefti anrufen. Der stosse seinen Flieger an wie kein Zweiter.

Nach dem Anschub durch die Bob-Crew soll sich das Flugzeug wie von selbst in die Luft legen. Und mit viel Erfindergeist so weit wie möglich fliegen. Doch Andreas sagt: „Es heisst immer, wie innovativ wir Menschen seien. Wie mutig und frech. Alles falsch. Die Tiere zeigen uns, wie es geht.“

