Formel 1 Regeln 2026: Das neue F1-Reglement im Detail

So denkt Christian Horner

Ein "technischer Frankenstein" -- so beschreibt Christian Horner die zukünftigen F1-Boliden, die 2026 auf der Strecke sein könnten. Aber was ist der Grund dafür?

Mit einem Kostendeckel, der für alle Teams gleich ist, möchte der FIA-Weltrat die Formel 1 in eine verantwortungsvollere Ära führen. Der Kraftstoff, der zu 100 Prozent nachhaltig sein soll, wird unter anderem aus Biomasse hergestellt. Der 1,6-Liter-V6-Motor wird nicht ausgetauscht, aber die elektrische Leistung wird auf von 120 KW auf 350 KW, das heisst 475 PS erhöht. Ausserdem ist es endgültig vorbei mit der MGU-H. Hinter dieser etwas umständlichen Abkürzung verbirgt sich eine Technik, mit der bei den heutigen Motoren die Energie aus den Abgasen für den Betrieb des Motors zurückgewonnen werden kann.

