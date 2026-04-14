Die 9 knappsten Saisons in der Geschichte der Formel 1

War der Oranje-Pilot vollkommen ehrlich, als er ankündigte, dass er nicht mehr im Rennen sei? Wie dem auch sei, heute, nach der doppelten Disqualifikation der papayafarbenen Autos beim Grand Prix von Las Vegas, müssen die beiden jungen Fahrer den Schatten des vierfachen Champions am Steuer seines RB21 in ihren Rückspiegeln spüren.

Aktuell hat Lando Norris 24 Punkte Vorsprung auf Max Verstappen, und mit zwei Grands Prix und einem Sprint, die noch zu fahren sind, stehen 58 Punkte zur Verfügung für denjenigen, der fehlerlos bleibt.

Die Rangliste zwei Rennwochenenden vor Saisonende:

Lando Norris - 390 Punkte Oscar Piastri - 366 Punkte Max Verstappen - 366 Punkte

Diejenigen, die sich vor zwei Jahren über die uneingeschränkte Dominanz von Verstappen beschwerten, hoffen nun darauf, dass er weiterhin Druck auf seine Rivalen ausübt. Bevor all das in einer Champagnerdusche endet, in Losail und dann in Yas Marina am 7. Dezember, blicken wir auf die verrücktesten Saisons in der Geschichte der Formel 1 zurück.

01 1958 - Mike Hawthorn und Stirling Moss

Für die 12. Saison in der Geschichte der Formel 1 standen 11 Rennen auf dem Programm. Zum ersten Mal wurde eine Konstrukteurswertung eingeführt, und Autos mit Heckmotor, jene des Teams Cooper-Climax, nahmen teil. Während die Legende Juan Manuel Fangio im Alter von 47 Jahren seine letzte Saison bestritt, verloren im selben Jahr nicht weniger als vier Fahrer bei Unfällen tragisch ihr Leben.

Mike Hawthorn, damals bei Ferrari, gewann den Grossen Preis von Frankreich und… keinen weiteren. Viermal war es Stirling Moss auf Vanwall, der als Erster die Zielflagge sah. Trotzdem beendete Hawthorn dank seiner Konstanz (fünf zweite Plätze) und durch einen kleinen Schubser von Moss die Saison mit einem einzigen Punkt Vorsprung. Beim GP von Portugal hatte Hawthorn sein Auto auf der Strecke wieder gestartet, bevor er weiterfuhr, was eine Strafe hätte nach sich ziehen und ihm den Titel kosten müssen. Fairplay zeigte Stirling Moss, der ihn bei den Offiziellen verteidigte und ihm so den Weg zum Fahrertitel ebnete. Ohne Risiko zu siegen, bedeutet ohne Ruhm zu triumphieren…

02 1961 - Phil Hill und Wolfgang von Trips

Drei Jahre später war die Stimmung weiterhin tragisch. Mike Hawthorn, Champion von 58, verstarb wenige Monate nach seinem Rücktritt bei einem Verkehrsunfall, und während der 8 Grands Prix von 1961 verloren drei Fahrer ihr Leben.

Als wäre das nicht genug, wurde der vorletzte Grand Prix der Saison in Monza zur grössten Katastrophe in der Geschichte der F1. Wolfgang von Trips, Führender in der Fahrerwertung und von der Pole gestartet, kollidierte kurz vor der Parabolica mit Jim Clark, und sein Auto prallte in mehrere Zuschauer. Insgesamt verloren 15 Personen, einschliesslich des Fahrers, ihr Leben.

Trotzdem wurde das Rennen fortgesetzt, und Phil Hill, Teamkollege von von Trips, gewann das Rennen und übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung mit 34 Punkten gegenüber 33…

03 1964 - John Surtees und Graham Hill

1964 kämpfte Ferrari erneut an der Spitze der Konstrukteurswertung. Bei der Scuderia fanden sich unter anderem Lorenzo Bandini und John Surtees. Ihnen gegenüber standen BRM mit Graham Hill sowie Lotus mit Jim Clark, die im Titelkampf als ernsthafte Gegner galten.

Wichtiges Detail: Damals wurden nur die sechs besten Resultate eines Fahrers für die Endwertung berücksichtigt. Dank dieser hervorragenden Idee hätte Graham Hill, der mit 39 Punkten Zweiter wurde, heute mit insgesamt 41 Punkten den Titel gewonnen. John Surtees sammelte seinerseits 40 Punkte. Wenn Sie Sternchen und Additionen mögen, haben Sie Ihre Lieblingssaison gefunden.

04 1976 - James Hunt und Niki Lauda

Niki Lauda am Steuer seines Ferrari © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Wer den Film Rush gesehen hat, kennt einen Teil der Geschichte, aber die Saison 1976 verdient es dennoch, erneut erwähnt zu werden.

Wie 1964 handelt es sich um einen besonderen Wettbewerb: Nur die ersten sechs jedes Rennens erhielten Punkte (9-6-4-3-2-1), und jeder Fahrer durfte in der Saison zwei Rennen auslassen, eines der ersten sieben GP und eines der letzten acht.

Auf den Strecken dominierte der Deutsche (und Titelverteidiger) Niki Lauda zu Beginn der Saison in seinem Ferrari, doch auf dem Nürburgring am 1. August erlitt er einen schweren Unfall. Schwer verbrannt und durch die Dämpfe des Unfalls vergiftet, wurde er notfallmässig hospitalisiert.

Trotzdem sass er nur sechs Wochen später in Monza wieder in seinem Wagen. Dank der Möglichkeit, einen Grand Prix auszulassen, blieb er in der Fahrerwertung gut positioniert. Beim letzten Rennen des Jahres in Japan, mit nur 3 Punkten Vorsprung, entschied er sich wegen des Regens nicht zu starten. James Hunt wurde Dritter, gerade genug, um am Deutschen vorbeizuziehen und den Titel zu gewinnen (69 Punkte gegenüber 68).

05 1981 - Nelson Piquet und Carlos Reutemann

In einer absolut verrückten Saison konnten drei Fahrer beim letzten Grand Prix, jenem von Las Vegas, noch den Titel holen: der Brasilianer Nelson Piquet (Brabham), der Argentinier Carlos Reutemann (Williams) und der Franzose Jacques Lafitte (Ligier). Mit einem fünften Platz, während Reutemann Achter wurde, sicherte sich Nelson Piquet den Titel.

06 1984 - Niki Lauda und Alain Prost

Alain Prost zurück auf der Strecke © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Zum zweiten Mal in dieser Liste nach Phil Hill und Wolfgang von Trips geht es um ein Teamkollegen-Duo, das beide im Titelkampf standen. Vor allem handelt es sich hier um den kleinsten möglichen Vorsprung und ein Szenario, das sich kaum wiederholen dürfte: Niki Lauda gewann den Titel mit… 0,5 Punkten Vorsprung.

1984 dominierte McLaren das Geschehen. Von den 16 Rennen jener Saison wurden 12 von einem Fahrer des britischen Teams gewonnen. So auch in Monaco, wo Alain Prost als Sieger erklärt wurde. Trotz seines Sieges verlor er hier auch den Titel. Wegen starken Regens wurde das Rennen gestoppt, bevor 75% des GP absolviert waren, und die Punkte wurden halbiert. Der Franzose erhielt 4,5 Punkte und vier Rennen vor Saisonende überholte Niki Lauda seinen Teamkollegen und gewann mit minimalem Vorsprung.

07 1994 - Michael Schumacher und Damon Hill

Sebastian Vettel und Michael Schumacher zusammen im Jahr 2011 © Flo Hagena/Red Bull Content Pool

Wer damals Formel 1 schaute, erinnert sich wahrscheinlich noch daran: Der erste Titel von Michael Schumacher liess niemanden kalt.

Vor dem letzten Rennen lag er nur einen Punkt vor seinem Hauptverfolger Damon Hill. In diesem Rennen berührte der Deutsche, damals bei Benetton, eine Mauer, sein Auto wurde beschädigt, und er kollidierte mit dem Wagen des Williams-Fahrers, was zu einem Doppel-Ausfall führte und ihm somit den Gesamtsieg sicherte.

Der Beginn einer monumentalen Legende und ein Moment, der in Erinnerung geblieben ist.

08 2007 - Kimi Räikkönen, Fernando Alonso und Lewis Hamilton

Nach seinen zwei Weltmeistertiteln wechselte der Spanier Fernando Alonso zu McLaren, einem Team, das einen Rookie in seinen Reihen hatte, einen gewissen Lewis Hamilton. Klar, zwischen einem mehrfachen Champion und einem Fahrer, der gerade erst seine ersten Kurven auf höchstem Niveau fuhr… gab es keinen Zweifel: Derjenige, der gerade zweimal mit Renault gewonnen hatte, würde zwangsläufig die Nummer 1 sein, oder?

Ganz und gar nicht. Fernando Alonso und Lewis Hamilton kamen mehr schlecht als recht miteinander aus, weigerten sich manchmal, den anderen trotz Teamanweisungen vorbeizulassen, oder blockierten sich gegenseitig in der Boxengasse und so weiter…

Schliesslich profitierte Ferrari von diesem brüderlichen Duell und ein Kimi Räikkönen mit einer glänzenden Saison mit sechs Siegen und 110 Punkten gewann. Dahinter kamen die beiden McLaren-Fahrer jeweils auf 109 Punkte.

09 2008 - Lewis Hamilton und Felipe Massa

Den britischen Fahrer finden wir in der folgenden Saison wieder, und er war nahe daran, eine zweite Enttäuschung zu erleben. Als nur noch ein Grand Prix übrig war, jener von Brasilien, führte Hamilton mit 7 Punkten. Um den Titel zu gewinnen, musste der Brasilianer also siegen und hoffen, dass Hamilton höchstens Sechster wird.

Zu Hause erfüllte Felipe Massa seinen Teil, indem er den GP gewann, doch in der letzten Runde gelang es dem Briten, Timo Glock zu überholen und den fünften Platz zu erreichen, seinen ersten Weltmeistertitel zu holen und einem ganzen Stadion das Herz zu brechen.

Werden uns die drei verbleibenden Rennen ein ebenso spannendes Finale bieten? Wenn man sich die jüngsten Leistungen von Max Verstappen ansieht, darf man darauf hoffen.