Ein Auftakt nach Mass: Verstappen und Pérez holen in Bahrain den Doppelsieg

Für Oracle Red Bull Racing war es eine lange Phase der Dürre in der Wüste von Sakhir, die das Ende des Rennens am Sonntag nur umso süsser macht. Ein Doppelsieg in Bahrain? Das ist für das Team wahrlich ein Grund zu feiern und es bleibt keine Zunge mehr trocken.

Max Verstappen startete seine Mission Titelverteidigung in der Formel 1 beim Grossen Preis von Bahrain mit jeder Menge Style: Er führte das Feld von Beginn weg an und gab den Platz an der Spitze nur kurzzeitig, während der ersten Boxenstopp-Phase, ab. Zweifel bestand an seinem ersten Sieg in Sakhir, der zugleich der erste für das Team seit Sebastian Vettel im Jahr 2013 ist, aber nie.

Und was das Ganze noch besser macht, ist, dass Teamkollege Sergio Pérez seinen zweiten Startplatz auch in einen zweiten Platz im Endergebnis ummünzen konnte. Die beiden zeigten damit, dass die Power, die der RB19 bereits in den Tests präsentierte, sehr wohl da ist und den Gegnern keine ruhige Nacht mehr lassen wird.

Wie lange ist es her, seit Vettel in Bahrain gewonnen hat? Naja, so lange, dass Oracle Red Bull Racing nie wirklich unter den Flutlichtern von Sakhir feiern hat können -- aus dem Rennen wurde erst 2014 ein wirkliches Nacht-Event. Damit ist dieser Erfolg von Verstappen so historisch wie längst überfällig: Das Rennen am Sonntag war das erste, das dafür sorgte, dass das Team mit einem Doppelsieg in die Saison einsteigt.

Erstes Rennen, erster Platz: Verstappen startete perfekt in das Jahr 2023. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen sicherte sich seinen Triumph mit einem Vorsprung von 11,987 Sekunden vor Pérez, während der "Best of the rest" ganze 26 Sekunden später ins Ziel kam. Fernando Alonso rundete das Podium am Ende ab: Der Spanier erfüllte das Versprechen von Aston Martin in den Pre-Season-Tests auch im Rennen und überholte auf der Strecke Lewis Hamilton im Mercedes und Carlos Sainz im Ferrari. Dessen Teamkollege Charles Leclerc hatte durchaus Chancen auf das Podium, musste jedoch sein Auto aufgrund eines technischen Defekts 16 Runden vor Schluss abstellen.

Im Folgenden erfährst du, wie dieser "Auftakt nach Mass" unter dem Nachthimmel von Bahrain für Red Bull Racing über die Bühne gegangen ist.

Verstappens perfekter Auftakt

Verstappen ging als unbestrittener Favorit in den Saison-Opener, nachdem die Tests in der Pre-Season gezeigt hatten, dass der RB19 die Pace und die Verlässlichkeit mitbringt, zu performen. Vorab zeigte sich der Niederländer aber vorsichtig; immerhin fiel das Versprechen in der Vorsaison ähnlich aus, bis das Team beim Start ins Jahr 2022 einen Doppelausfall in Bahrain hinnehmen musste.

Der zweimalige Weltmeister zeigte aber schon im Qualifying, wohin die Reise hingeht: Er holte sich die Pole-Position, 0,318 Sekunden vor seinem Teamkollegen Pérez, ohne eine einzige Session vor Q3 anzuführen. Als die Lichter am Sonntag dann ausgingen, legte er einen perfekten Start hin und fuhr bereits in den ersten beiden Runden einen Vorsprung von zwei Sekunden heraus.

Sobald Verstappen den Start hinter sich hatte, dominierte er das Rennen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

In Runde 14 gab Verstappen seine Führung kurzzeitig ab, um sich ein weiteres Set Soft-Reifen anzuschnallen. Danach hatte er das Rennen aber schnell wieder unter Kontrolle. Nachdem er sich 2020 und 2021 in Bahrain mit dem zweiten Platz zufriedengeben musste, zauberte ihm der Blick vom obersten Treppchen ein Lächeln aufs Gesicht.

"Mit diesem Setup sind wir definitiv konkurrenzfähig", meint er über den RB19, während er auf die kommenden Rennen blickt.

"Es war ein wirklich guter erster Stint, wo ich im Grund die Lücke zum Rest aufmachen konnte. Von da an ging es darum, auf die Reifen zu achten, da du nie wirklich weisst, was später im Rennen noch passieren wird. Wir wollten einfach sichergehen, die richtigen Reifen zu haben und diese unter guten Bedingungen bis ins Ziel zu bringen. Also, klar: Ich bin wirklich glücklich, endlich einen Sieg in Bahrain in der Tasche zu haben."

Nach fünf Doppelsiegen im Jahr 2022, zeigte sich Verstappen positiv gestimmt darüber, dass das Team das Momentum auch im neuen Jahr hochhalten kann. Der Lauf des Rennens zeichnete ihm nur wenige Sorgenfalten ins Gesicht -- so meldete er an einer Stelle etwa, dass die Hinterreifen beim Herunterschalten blockieren, doch war das nichts, was Verstappens Sieg wirklich gefährdete.

"Es gibt diese kleinen Dinge, die du immer noch besser abstimmen möchtest, aber ich denke, das wird uns in Zukunft gut gelingen."

Pérez kämpft sich zurück und sichert Platz zwei ab

Ferrari traf schon im Qualifying eine strategische Entscheidung für Sonntag: Leclerc und Ferrari verzichteten im Laufe des Q3 auf einen zweiten Run auf die Pole-Position, um mit einem neuen Satz Soft-Reifen ins Rennen zu gehen. Das machte sich zunächst auch tatsächlich bezahlt, denn dem Monegassen gelang es, die Bullen in der Startphase zu splitten.

Damit verlor Sergio Pérez in der Startphase einen Platz und ging als Dritter in die erste Kurve. Das Duell um P2 war damit eröffnet, während Verstappen vorne weg eine Macht war.

Pérez verlor einen Platz beim Start, doch Schlug er am Ende zurück. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ein längerer Eröffnungs-Stint von Pérez -- er ging erst in Runde 17 zum ersten Mal an die Box -- sorgte dafür, dass sich der frühe Reifennachteil zu einem Vorteil entwickelte. Unnachgiebig jagte er Leclerc hinterher und er überholte den Ferrari-Piloten mit einem herausragenden Move in der ersten Kurve von Runde 26. Im verbleibenden Rennen setzt er dann keinen einzigen Fuss mehr falsch.

Die Zeichen stehen für Pérez gar nicht schlecht; immerhin ist es dem Sieger des Eröffnungs-Rennens in sechs Jahren nicht mehr gelungen, am Ende den Titel zu holen. Aber der Mexikaner zeigte sich glücklicher über den Umstand, die Erinnerungen der Enttäuschung an Bahrain 2022 endlich hinter sich zu lassen. Das war das einzige Mal in den letzten 49 Rennen, dass kein einziger Red Bull die Zielflagge zu sehen bekommen hat.

"Das ist ein grossartiger Start -- wenn wir daneben auf das letzte Jahr zurückblicken, wie wir da in die Saison gestartet sind, dann ist das für das Team ein wirklich hervorragendes Comeback", erklärt er.

"Heute...sorgte der Start dafür, dass ich um den Rennsieg nicht mitreden konnte. Alles drehte sich darum, den Schaden zu minimieren. Als Zweiter über die Ziellinie zu gehen, war das Beste, was ich heute leisten konnte...Es ist eine lange Saison und ich glaube, ich komme mit jeder einzelnen Session näher an die Spitze heran."

Christian Horner, Teamchef von Oracle Red Bull Racing, zeigte sich ebenso erleichtert über den gelungenen Start ins neue Jahr:

"Checo verlor am Start und musste im Kampf gegen Charles arbeiten. Aber die Strategie ging insgesamt gut auf. Er konnte sich zurück kämpfen und das Rennen bis zum Ende hin managen."

"Das ist nur ein Beispiel für ein Rennen und alle Strecken unterscheiden sich in ihrer Charakteristik. Es ist aber nicht zu leugnen, dass das für uns ein Traum-Start ist -- ganz im Gegensatz zum letzten Jahr, in dem wir hier mit 0 Punkten wieder abreisten. Wir hatten uns vorgenommen, das in diesem Jahr besser hinzubekommen und wir haben das bestmöglich abgeliefert", analysiert Horner das Rennen.

Tsunoda verpasst die Punkte nur knapp; De Vries feiert sein Debüt

Scuderia AlphaTauri verpasste eine Platzierung in den Punkten nur knapp: Yuki Tsunoda kämpfte bis zum Ende des Rennens gegen Alex Albon um Platz zehn und damit um den letzten Weltmeisterschaftspunkt, am Ende wollte es aber nicht sein.

Der Japaner hatte auch das Pech, unbeabsichtigt ein Abreißvisier einer seiner Gegner mitzunehmen und hatte im Laufe des Rennens immer wieder Probleme mit der Traktion. Dennoch kämpfte er hart und holte am Ende Platz 11 -- gestartet war er zuvor auf Platz 14.

Tsunoda ging nur knapp an Platz 10 vorbei. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Der Niederländer Nyck De Vries erlebte währenddessen keinen wirklichen Traumstart in die Saison, nachdem er im Qualifying nur die langsamste Zeit einfuhr. Im Laufe der 57 Runden des Rennens performte er aber stabil, womit am Ende Platz 14 übrigblieb.

Ein furioser Alonso verschafft Aston Martin einen Höhenflug

Aston Martin war die große Überraschung in der Test-Phase der Vorsaison, nachdem Neuzugang Fernando Alonso eine herausragende Performance hinlegte, die bewies, dass das siebtbeste Team der Saison 2022 sehr viel näher an der Spitze mitfighten wird -- wie eng das Ganze ausfallen würde, zeigte sich am Sonntag, an dem der 41-Jährige von Leclercs Ausfall profitierte, optimistisch an Hamilton und Sainz vorbeiging und die 99 Podiumsplatzierung seiner Karriere feierte.

Teamkollege Lance Stroll -- der die Tests aufgrund eines Radunfalls verpasste und das Rennen mit Verletzungen in den Handgelenken und im Zeh bestritt -- holte sich einen immens beeindruckenden sechsten Platz. Damit liegt Aston Martin zum Start der Saison in der Konstrukteurswertung auf Platz zwei.

Eine weitere herausragende Performance lieferte Pierre Gasly von Alpine ab: Er startete von der letzten Position und holte am Ende Platz neun, während unter den Rookies Logan Sargeant mit Platz 12 im Williams das beste Ergebnis einfuhr.

Die Saison geht in Jeddah schnell und furios weiter

Die Formel 1 reist nun als Nächstes in die südwestliche Richung von Bahrain, um am 19. März den Großen Preis von Saudi-Arabien zu bestreiten. Der super schnelle Jeddah Corniche Circuit hat uns bereits einige spannende Thriller geliefert und er wird das zweite Kapitel der laufenden Saison aufschlagen.

