Fünf Siege in Folge: Max Verstappen schlägt auch in Monza zu

kam mit vier Siegen in Serie und einem Vorsprung von 109 Punkten in der Gesamtwertung nach Monza, dennoch hatten er und der italienische Grand Prix nie wirklich zusammengepasst. In diesem Jahr sollte sich das ändern - und damit beweisen, dass all diese Statistiken der Vergangenheit angehören.

Vor dem letzten Sonntag hatte Verstappen in Monza insgesamt nur eine Runde geführt (im letzten Jahr), er war dort in sieben Rennen nie über den fünften Platz hinausgekommen und in den letzten zwei Jahren war er gar vorzeitig aus dem Rennen ausgeschieden. Doch der Niederländer liess nicht nach: Mit jeder Menge Style korrigierte er diese vergangenen Verfehlungen. In Runde 12, in der der Pole-Sitter Charles Leclerc (Ferrari) an die Box ging, übernahm er die Führung und wehrte jeden strategischen Angriff, den ihm Ferrari entgegenwarf, bravourös ab, um sich letztendlich zum ersten Mal seinen Platz am ikonischen Podium in Monza zu sichern.