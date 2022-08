Max Verstappen setzt seine Siegesserie in Kanada souverän fort

Leclerc musste nach einem Penalty ganz hinten Aufstellung nehmen, während Pérez nach einem Crash im Qualifying ebenfalls nur auf Startplatz 13 stand. Bei strahlendem Sonnenschein war das Ziel für Verstappen nach dem Qualifying also so klar wie der Himmel von Montreal: Die Pole Position sollte in seinen 26. F1-Sieg umgewandelt werden und im Kampf um den Titel hoffte er darauf, dass besonders Leclerc von ganz hinten nur begrenzt vorankommen würde.

Leclerc musste nach einem Penalty ganz hinten Aufstellung nehmen, während Pérez nach einem Crash im Qualifying ebenfalls nur auf Startplatz 13 stand. Bei strahlendem Sonnenschein war das Ziel für Verstappen nach dem Qualifying also so klar wie der Himmel von Montreal: Die Pole Position sollte in seinen 26. F1-Sieg umgewandelt werden und im Kampf um den Titel hoffte er darauf, dass besonders Leclerc von ganz hinten nur begrenzt vorankommen würde.

Leclerc musste nach einem Penalty ganz hinten Aufstellung nehmen, während Pérez nach einem Crash im Qualifying ebenfalls nur auf Startplatz 13 stand. Bei strahlendem Sonnenschein war das Ziel für Verstappen nach dem Qualifying also so klar wie der Himmel von Montreal: Die Pole Position sollte in seinen 26. F1-Sieg umgewandelt werden und im Kampf um den Titel hoffte er darauf, dass besonders Leclerc von ganz hinten nur begrenzt vorankommen würde.

Gesagt, getan: Der amtierende Weltmeister lag nach Blitzstart von Beginn an in Führung und dann, wie so oft beim Grand Prix von Kanada, ein Zwischenfall: Eine Safety Car-Phase, ausgelöst durch einen Crash des

Was Max an diesem Tag besonders auszeichnete war seine Gelassenheit über die gesamten 70 Runden. Und das obwohl der Rennverlauf auf der Rennstrecke am St. Lawrence River alles andere gleichmäßig war, dank mehrerer Unterbrechungen durch das Safety Car.

Was Max an diesem Tag besonders auszeichnete war seine Gelassenheit über die gesamten 70 Runden. Und das obwohl der Rennverlauf auf der Rennstrecke am St. Lawrence River alles andere gleichmäßig war, dank mehrerer Unterbrechungen durch das Safety Car.

Was Max an diesem Tag besonders auszeichnete war seine Gelassenheit über die gesamten 70 Runden. Und das obwohl der Rennverlauf auf der Rennstrecke am St. Lawrence River alles andere gleichmäßig war, dank mehrerer Unterbrechungen durch das Safety Car.