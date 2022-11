Doppelpodium in Mexiko: Oracle Red Bull Racing ist weiterhin im Höhenflug

Verstappens Triumph war für Red Bull der neunte in Folge, womit die beste Siegesserie für das Team seit Sebastian Vettel im Jahr 2013 egalisiert wurde. Daneben stand RB zum 19. Mal in Folge auf dem Podium -- ein weiterer hausinterner Rekord. In der Gesamtwertung bekommt Verstappen weitere 25 Punkte gutgeschrieben, womit er nun insgesamt 416 Punkte auf dem Konto zu verbuchen hat. Auch das ist ein beeindruckender Meilenstein, wenn man bedenkt, dass Lewis Hamilton in der Saison 2019 insgesamt "nur" 413 Punkte holen konnte -- nicht zu vergessen, dass in diesem Jahr noch zwei Grand Prix' gefahren werden!

Und das war's noch immer nicht: Der Home-Hero Sergio Pérez wiederholte sein Platz 3-Resultat auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez aus dem letzten Jahr und machte die massive Crowd des Wochenendes (395.902 Fans) sichtlich glücklich, indem er Leclerc in der Gesamtwertung überholte und nun auf Platz zwei hinter seinem Teamkollegen liegt. Ein erstmaliger Doppeltriumph für Red Bull am Ende der Saison ist damit zum Greifen nah.

Verstappen kontrollierte die Pace mit seiner One-Stop-Strategie. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Zugegeben: Der spannendste Grand Prix war das 20. Rennen der Saison 2022 nicht wirklich. Die Top-6 am Ende standen bereits in den ersten vier Kurven des 71 Runden langen Rennens fest, und alles war eine Frage der richtigen Reifenwahl. Geduld und Reifen-Management brachten hier mehr ein als kompromissloser Speed -- und Verstappen hatte all das souverän im Griff.

Ein souveräner Max spart seine Reifen und bringt den Sieg nach Hause

Verstappen hatte am Sonntag das Auto und das Momentum auf seiner Seite. Ein Blick auf die Statistik liess aber etwas Zweifel aufkeimen: Eine Pole in Mexiko City hatte zuvor noch nie zum Sieg geführt. Gewonnen wurde das Rennen von den zwei vorherigen Siegern von Startplatz drei weg. Davon wollte sich Verstappen seinen Pole-Triumph vom Samstag aber nicht vermiesen lassen.

Mit 1.063 Metern ist die Start-Ziel-Gerade in Mexiko bis zur ersten Kurve die längste auf dem Rennkalender, womit ein Start aus der zweiten Reihe üblicherweise mit dem Windschattenvorteil einhergeht. Verstappen jedoch setzte auf Soft-Reifen, um von Anfang an mit dem besseren Grip ins Rennen zu gehen. Der Start verlief nach Plan und der rote Reifen hielt länger als gedacht. In Runde 25 ging er dann an die Box, um sich den Medium-Reifen abzuholen.

Hamilton folgte ihm drei Runden später. Der Mercedes-Pilot setzte auf den harten Reifen -- eine klare Botschaft an die Konkurrenz, dass er damit bis zum Ende des Rennens durchfahren würde. Damit baute er Druck auf Verstappen auf, der mit seinem gelben Reifen nun haushalten musste, um ebenso die Einstopp-Strategie durchzubringen. Es war ein Balanceakt, aber der Niederländer liess bis zum Ende hin nichts offen und brachte den Sieg nach Hause.

Verstappen egalisierte alle Statistiken, die vor dem Rennen kursierten. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen brachte einen Vorsprung von 15,186 Sekunden über die Ziellinie: "Der Start war für das restliche Rennen essenziell! Ich musste die Führung nach der ersten Kurve unbedingt behaupten", meinte Verstappen nach dem Rennen.

"Wir setzten im Vergleich zur unmittelbaren Konkurrenz auf eine andere Strategie, womit das ein unglaubliches Ergebnis ist. Die Pace des Autos war wirklich gut. Wir mussten auf unsere Reifen achten, da der Stint auf dem Medium lange war, aber wir haben es hinbekommen."

Mit seinem 14. Sieg in 20 Rennen dieser Saison überholte er Michael Schumacher (13 Siege in 18 Rennen für Ferrari im Jahr 2004) und Sebastian Vettel (13 Siege in 19 Rennen für Red Bull im Jahr 2013). Ein neuer Rekord, den er vor dem beeindruckenden mexikanischen Publikum sichtlich genoss: "Es ist eine unglaubliche Atmosphäre hier und wir lieben es, hierher zu kommen."

"Bis hierhin war das ein unglaubliches Jahr! Wir geniessen es und streben weiterhin nach mehr."

Ein Überholmanöver in der ersten Runde verfrachtet Pérez aufs Podium

Pérez wärmte sich vier Tage vor seinem Heim-Grand Prix in einem Red Bull-Showcar auf den Strassen seiner Heimatstadt Guadalajara auf, wo 130.000 johlende Fans -- manche davon hatten dort über Nacht gecampt, um die beste Sicht auf die Action zu haben -- den V8-Motor des RB7 übertönten, um jeden Move ihres Helden lautstark zu goutieren

Die Zeittafel war nicht notwendig, um zu wissen, wo auf der Strecke sich Pérez am Sonntag gerade befand. Es reichte, darauf zu hören, wo die Fans gerade am lautesten waren -- und es war nie lauter, als in der ersten Runde, in der Pérez einen schwachen Moment von Front-Row-Starter George Russell ausnutzte, um den Briten auf Platz vier zu verdrängen. Damit war er unmittelbar der Favorit auf den dritten Podiumsplatz.

Das Überholmanöver gegen Russell war der Grundstein für das Podium. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Checo ging in Runde 23 an die Box, um den Undercut gegen Hamilton zu wagen und sich den Medium-Reifen abzuholen. Leider machte ein langsamer Stopp die Attacke schnell zunichte. Am Ende beendete der Mexikaner das Rennen nur drei Sekunden hinter dem siebenfachen Weltmeister und feierte seine 10. Podiumsplatzierung in dieser Saison.

"Ich habe heute mein Bestes gegeben und wirklich hart gepusht", meinte er anschliessend. "Leider hatten wir einen schlechten Stopp, was uns davon abhielt, Lewis zu undercutten. Das Überholen ist hier so schwierig. Sobald ich hinter ihm war, war es kaum möglich, ihm zu folgen, also blieb nichts anderes als Platz drei übrig."

Mit weiteren 15 Weltmeisterpunkten auf dem Konto holte sich Pérez Platz zwei in der Gesamtwertung zurück. Sein unmittelbarer Konkurrent Charles Leclerc kam über den sechsten Platz nicht hinaus. Fünf Punkte trennen die beiden nun vor den letzten beiden Rennen.

Checo reflektierte das Überholmanöver gegen Russell am Start: "Bedenkt man, dass das Überholen heute so schwierig war, war genau das der Schlüssel."

"Ich dachte, wir würden heute etwas enger beisammen liegen, aber leider hat das für uns nicht ganz funktioniert. Ich wollte wirklich mehr, aber mit dem dritten Platz ist das dennoch noch ein guter Tag."

Eine Zeitstrafe für Gasly kostet ihn Punkte

Mexiko war für Pierre Gasly ein klassisches "So-nah-und-doch-so-fern"-Rennen. Der Scuderia AlphaTauri -Pilot landete auf Platz elf, nur einen Platz ausserhalb der Punkteränge hinter Valtteri Bottas im Alfa Romeo.

Gasly ging von P14 aus ins Rennen, bekam aber eine 5-Sekundenstrafe aufgebrummt, nachdem er Lance Stroll in dessen Aston Martin in Kurve vier von der Strecke drängte. Damit gelang es ihm nicht, seine herausragende Fahrt auf Platz vier in Mexiko zwölf Monate zuvor zu wiederholen.

Gasly endete nur knapp hinter den Punkterängen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gaslys Teamkollege Yuki Tsunoda war der erste Ausfall das Rennens in Runde 51. Der Japaner wurde von Daniel Ricciardo in Kurve 6 von der Strecke gedrängt und er trug nach einem heftigen Kontakt eine Beschädigung davon, mit der er letztlich nicht weiterfahren konnte. Der Australier bekam dafür eine 10-Sekundenstrafe. Tsunoda war davor vor Gasly gewesen und drauf und dran, Punkte einzufahren, nachdem ihm das bereits eine Woche zuvor in Austin mit Platz zehn gelungen war.

Ricciardo dreht die Zeit zurück

Ricciards finale Saison für McLaren fiel zu einem großen Teil sehr bescheiden aus, der Australier erwachte nach seinem Penalty für den Vorfall mit Tsunoda zum Leben. Er pflügte auf dem roten Reifen durch das Feld und sicherte sich so Platz sieben, den er trotz seiner Strafe behalten konnte. Die Fans wussten diese Leistung zu schätzen und wählten ihn zum Driver of the day.

Daneben freute sich Bottas über den einen Punkt, den er gegen Gasly noch absichern konnte. Der Finne holte sich in der ersten Saisonhälfte ganze 46 Punkte, während zehn Rennen vor dem letzten Sonntag kein einziger Punkt auf dessen Konto gelandet war. Umso wertvoller ist diese Ausbeute in Mexiko.

Es geht in den Süden nach São Paulo

Es geht in die letzten beiden Rennen der Saison: Bevor am 20. November das große Finale in Abu Dhabi stattfindet, reist die Rennserie in den Süden an den Autódromo José Carlos Pace in Brasilien, um den Großen Preis von Brasilien zu bestreiten. Auch wenn der WM-Kampf schon entschieden ist, will Oracle Red Bull Racing die Saison auf dem Hoch abschließen. Es bleibt also weiterhin spannend!