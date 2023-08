Formel 1 FAQ: Wir beantworten dir die häufigsten Fragen

Weil es schlicht und ergreifend spektakulär aussieht? Natürlich nicht, die Funken sind nichts, was die Hersteller intendiert einsetzt. Tatsächlich entstehen diese durch die Friktion der Titanplatten, die den Unterboden schützen. Gerade bei Nachtrennen sieht das aber richtig gut aus. Manche Fahrer sind damit aber nicht ganz so zufrieden, wie etwa Carlos Sainz im Jahr 2018 klarstellte, als er sich über die Nachteile beschwerte. Doch der Zuschauer ist König und er liebt es, ein regelrechtes Feuerwerk zu betrachten.

-Piloten sind stark von ihrer Technologie abhängig, dennoch solltest du deswegen nicht glauben, dass sie ihre Körper nicht einem regelrechten Bestandstest unterziehen. Sie setzen sich G-Kräften über 5g aus, womit sie ein Fünffaches ihres Körpergewichts ertragen müssen -- und all das in einem kleinen Cockpit, in dem es bis zu 70°C heiss werden kann. Diese Athleten -- und es handelt sich ganz klar um Athleten -- verlieren mehrere Liter Schweiss während eines Rennens und verbrennen dabei nahezu 1000 Kalorien pro Stunde. Das ist schon fast mit einem Marathon zu vergleichen. Die physische Vorbereitung ist deshalb eine absolute Notwendigkeit, um ein erfolgreicher Formel 1-Fahrer zu werden.

Um den bestmöglichen Startplatz sicherzustellen, tragen die Piloten drei Qualifikations-Sessions aus. Während Q1 ist jeder der 20 Piloten auf der Strecke, doch steigen nur die 15 mit den besten Rundenzeiten ins Q2 auf. In dieser zweiten Phase werden weitere fünf Fahrer eliminiert, womit die zehn Besten das Q3 absolvieren und so die Startaufstellung letztlich festlegen.

-Bolide für dieselbe Strecke 45 Liter. Rechne das nun auf ein F1-Rennen um, bei dem in der Regel 305 Kilometer zurückgelegt werden. Daneben gibt es noch bestimmte Regeln. Die FIA begrenzt die Benzinmenge auf 110 Kilogramm und die maximale Durchflussrate auf 100 Kilogramm pro Stunde. Dass in dieser Hinsicht aber bereits Fortschritte gemacht wurden, zeigt sich, wenn man den Verbrauch mit den frühen 2000er-Jahren vergleicht: Die 10-Zylinder-Motoren brauchten damals 80 Liter pro 100 Kilometer.

Wie bei so vielen anderen Dingen, spielt Geld eine massgebliche Rolle. Nachdem ein Chassis und ein Motor entwickelt werden und daneben auch die aussergewöhnlichen Fahrer bezahlt werden müssen, sind nur wenige Teams dazu in der Lage, regelmässig den Weltmeisterschaftstitel zu gewinnen. Das heisst aber noch lange nicht, dass es im Laufe einer Saison keine Überraschungen gibt. Technische Fehler und Wunder passieren immer wieder.

Tatsächlich gab es Formel 1-Fahrerinnen, etwa als die Italienerin Maria Teresa de Filippis 1958 ihr Debüt feierte. 1992 folgte ihr Giovanna Amati nach. Dennoch ist seitdem keine Dame mehr in einem grossen Team gefahren. Es gibt potenzielle Gründe dafür, die angefangen bei Sexismus bis hin zu wissenschaftlichen Hypothesen reichen, aber einen wirklichen Grund, warum Fahrerinnen wie Tatiana Calderon, die momentan in der F2 fährt, nicht aufsteigen können, gibt es nicht.

in Monaco beendeten ihre Grand Prix dadurch völlig ohne Grip, weshalb die Regel in der Folgesaison wieder gestrichen wurde.

Es ist dir wahrscheinlich nicht entgangen, dass Formel 1-Autos unheimlich schnell sind, und deshalb nach mehr Reifengrip verlangen. Dadurch nutzen sich Formel 1-Reifen sehr viel schneller ab. Im Jahr 2005 versuchte die FIA die Teams daran zu hindern, die Reifen zu wechseln, sofern sie keinen Platten hatten. Das Resultat: Manche Fahrer wie Fernando Alonso in Monaco beendeten ihre Grand Prix dadurch völlig ohne Grip, weshalb die Regel in der Folgesaison wieder gestrichen wurde.

Die meisten Menschen wissen, was die karierte Flagge in der Formel 1 bedeutet. Wenn sie geweht wird, dann ist klar, dass der Sieger gefunden worden ist. Die Wurzeln sind aber tatsächlich etwas mysteriös, es gibt einige Theorien dazu, die sich unterscheiden. Manche glauben, die Fundamente lassen sich auch hier auf Pferderennen zurückführen. Im 19. Jahrhundert endeten solche in den USA in einem grossen Festessen. Die Tischtücher waren damals kariert.

