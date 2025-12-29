So funktioniert das Punktesystem in der Formel 1

Bei jedem Formel-1-Grand-Prix versuchen Fahrer und Teams, möglichst viele Punkte zu sammeln, um in der Fahrer- und Konstrukteurswertung so hoch wie möglich zu stehen. Das klingt einfach, aber der Sport hat einige Besonderheiten.

Mit insgesamt 24 Grand-Prix-Rennen im Kalender bietet die Saison 2025 den Fahrern und Teams noch mehr Möglichkeiten, Punkte für die Weltmeisterschaften der Fahrer und Konstrukteure zu sammeln.

Aber wie viele Punkte gibt es pro Rennen tatsächlich? Erklärung.

Max Verstappen erhält 25 Punkte für seinen Sieg in Imola © Getty Images/Red Bull Content Pool

01 Wie funktioniert das Punktesystem?

Die Punkte werden basierend auf der Platzierung eines Fahrers am Ende eines Grand Prix wie folgt vergeben:

1 Platz : 25 Punkte

2 Platz : 18 Punkte

3 Platz : 15 Punkte

4 Platz : 12 Punkte

5 Platz : 10 Punkte

6 Platz : 8 Punkte

7 Platz : 6 Punkte

8 Platz : 4 Punkte

9 Platz : 2 Punkte

10 Platz : 1 Punkt

Da die Top 10 Punkte erhalten, ist der Sieg nicht alles. Ein Fahrer mit den meisten Siegen einer Saison ist nicht automatisch Weltmeister, da ein anderer Fahrer durch konstante Ergebnisse über die Saison hinweg punkten kann.

Der Guide zu allen Sprint-Rennen in der Formel 1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Kann man auf andere Weise Punkte sammeln?

Mit der Abschaffung des Bonuspunkts für die schnellste Rennrunde 2025 entfallen 24 Punkte für die Fahrer. Das bedeutet, dass das Sprint-Rennen die einzige Gelegenheit ist, zusätzlich Punkte zur Weltmeisterschaft außerhalb der Hauptrennen zu sammeln. Sechs Veranstaltungen enthalten in dieser Saison ein Sprint-Rennen, beginnend mit China, gefolgt von Miami, Spa, Austin, Brasilien und Katar.

Mit 25 Punkten für einen Sieg und acht weiteren Punkten bei Sprint-Rennen kann ein Formel-1-Fahrer theoretisch insgesamt 648 Punkte in der Weltmeisterschaft sammeln. 2023 erzielte Max Verstappen 575 Punkte in der dominierendsten Saison der F1-Geschichte. Kann er den Rekord 2025 brechen?

03 Was passiert, wenn zwei Fahrer am Saisonende punktgleich sind?

Max Verstappen feiert seinen Sieg in Ungarn © Peter Fox/Getty Images

Das ist in 74 Jahren Formel 1 noch nie vorgekommen. Aber wenn 2025 zwei Fahrer im letzten Rennen der Saison punktgleich enden würden, würde der Weltmeister anhand der Anzahl der Siege bestimmt. Haben beide Fahrer gleich viele Siege, entscheidet die Anzahl der zweiten Plätze, danach der dritten Plätze. Es gibt immer nur einen Weltmeister.

04 Wurde die Meisterschaft schon einmal mit nur einem Punkt Unterschied entschieden?

Sebastian Vettel gratuliert Max Verstappen © Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool

Ja. In der Geschichte der F1 wurde die Weltmeisterschaft achtmal mit nur einem Punkt Unterschied entschieden. 2007 gewann Kimi Räikkönen den Titel mit nur einem Punkt Vorsprung auf Lewis Hamilton. Ein Jahr später, am gleichen Ort – Interlagos in Brasilien – gewann Hamilton den Titel mit einem Punkt Vorsprung auf Felipe Massa.

Es ging sogar noch knapper: 1984 besiegte Niki Lauda seinen Teamkollegen Alain Prost um einen halben Punkt und wurde Weltmeister.

05 Was ist die Konstrukteurswertung und wie funktioniert sie?

Die Teams sammeln Punkte in der Konstrukteurswertung der F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

In der Formel 1 gibt es zwei Meisterschaften: eine für Fahrer und eine für Konstrukteure. Der Kampf zwischen den Teams wird Konstrukteursmeisterschaft genannt, und das Punktesystem ist dasselbe wie bei der Fahrerwertung, mit dem Unterschied, dass die Punkte beider Fahrer eines Teams zusammengezählt werden.

Beispiel: 2025 fahren Max Verstappen und Liam Lawson für Oracle Red Bull Racing, während Yuki Tsunoda und Isack Hadjar für Racing Bulls antreten. Die Summe der Punkte beider Fahrer ergibt die Gesamtpunktzahl des Teams.

Teamkollegen Liam Lawson und Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool Teamkollegen Yuki Tsunoda und Isack Hadjar © Getty Images/Red Bull Content Pool

Wusstest du, dass die Position in der Konstrukteurswertung die Garage in der Boxengasse bestimmt? Das kann am Renntag einen erheblichen Vorteil bringen.

06 Was passiert, wenn ein Fahrer während der Saison das Team wechselt?

Die Punkte werden in beiden Weltmeisterschaften gezählt. Wenn ein Fahrer für zwei Teams fährt, behält er alle Punkte in der Fahrerwertung, und die Teams behalten ihre Punkte in der Konstrukteurswertung. Beispiel: 2024 wechselte F2-Fahrer Ollie Bearman nach Ferrari, nachdem Carlos Sainz Jr. wegen Blinddarmentzündung ausfiel. Er erzielte sieben Punkte durch einen siebten Platz. Später in der Saison fuhr der Brite für Haas, ohne weitere Punkte zu sammeln. Er beendete die Saison mit sieben Punkten, die auch Ferraris Gesamtwertung zugutekamen.

Ebenso behielt Toro Rosso 2016 die Punkte von Max Verstappen, als er zu Red Bull Racing wechselte. Für sein Debüt bei Red Bull gewann er direkt seinen ersten Grand Prix.

07 Wer ist der amtierende Weltmeister?

Max Verstappen ist amtierender F1-Weltmeister und gewann den Titel viermal in Folge seit 2021. Er startet in die F1-Weltmeisterschaft 2025 auf der Jagd nach einem fünften Titel in Folge, was ihn zum jüngsten Fahrer machen würde, der dies erreicht. Oracle Red Bull Racing gewann sechsmal die Konstrukteursmeisterschaft und geht 2025 mit einem neuen Fahrerduo an den Start: der junge und vielseitige Liam Lawson fährt an der Seite des erfahrenen Verstappen.