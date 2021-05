MotoGP vs Formel 1: Das Duell der Königsklassen

And the winner is.... Zeit für die Schlussrechnung

Ein Rennen gewinnt man nicht auf den Geraden, sondern in den Kurven – und in diesem Bereich sind die F1-Boliden dank ihrer Aerodynamik richtig schnell. Beispiel Rindt-Kurve am Red Bull Ring: Die Formel 1 kommt hier auf 190 km/, die MotoGP maximal auf 120 km/h. Außerdem müssen Moto-Piloten um bis zu 200 Meter früher bremsen als ihre Kollegen in der Formel 1. In Summe ergibt das am Spielberg einen Zeitunterschied von mehr als 20 Sekunden pro Runde bzw. eine durchschnittliche Sieger-Geschwindigkeit von 224,8 km/h bei Valtteri Bottas und 182,6 km/h bei Andrea Dovizioso.