Formel-1-Saison 2021: Mehr Spektakel und ein Hauch James Bond

Am 28. März startete in Bahrain die

Was ist 2021 neu an den Formel-1-Autos?

Die grösste Veränderung betrifft den Unterboden. Er wird kleiner, was den Anpressdruck um rund zehn Prozent verringert. Zudem werden die Autos etwas schwerer und die Bereifung «konservativer», wie es Buemi beschreibt.

bei den Wintertests in seinem Red Bull Racing Honda Boliden die Rundenzeiten aus dem vergangenen Jahr egalisiert. Das ist ein Hinweis darauf, dass gewisse Teams trotz der Veränderungen gleich schnelle Autos gebaut haben.

Ohnehin steht der grosse Umbruch erst nächstes Jahr an. Ab 2022 gilt ein neues Reglement, das mit einer technischen Revolution eine neue Ära einleiten wird.

Im neuen Look präsentierte sich dieses Jahr die Scuderia AlphaTauri. Das Video dazu findest du im Player unten:

Scuderia AlphaTauri im neuen Look

Verstappen vs. Hamilton: Dieses Duell wird die F1-WM 2021 entscheiden! 🤩

Welche Fahrer sorgen für Furore?

Auch wenn Mercedes bei den Tests in Bahrain nicht ganz überzeugte, ist das deutsche Team mit seinem Star

sitzt nach drei Jahren Absenz wieder in einem Formel-1-Auto. Im Juli 40 Jahre alt, fährt er für das Alpine F1 Team (ehemals Renault).

Neben den Spitzenfahrern gibt es einen Rückkehrer, dessen Name auf der Zunge vergeht: Der zweifache Weltmeister

in den Boliden des amerikanischen Rennstalls Haas, der in der letzten Saison jedoch gerade mal drei Punkte holen konnte.

Yuki Tsunoda steigt in die F1 auf

nach starken Leistungen in der Formel 2 und 3 einiges zu, glaubt hingegen aber auch, dass es die beiden Debütanten bei Haas schwer haben werden. Sohn von

Auf welche Teams müssen wir achten?

) sind die Scheinwerfer auf neue Farben gerichtet. Ende der 1950er-Jahre war Aston Martin kurz in der Formel 1. 2021 ist das dunkelgrüne Stück Automobil-Kult zurück – und bläst einen Hauch von James Bond durch die Königsklasse.

Neben den Favoriten auf den Konstrukteure-Titel (Mercedes und Red Bull Racing Honda ) sind die Scheinwerfer auf neue Farben gerichtet. Ende der 1950er-Jahre war Aston Martin kurz in der Formel 1. 2021 ist das dunkelgrüne Stück Automobil-Kult zurück – und bläst einen Hauch von James Bond durch die Königsklasse.

Die Dokumentation "Scuderia AlphaTauri - Open The Doors" gibt dir die Möglichkeit hinter die Kulissen währen der Saisonvorbereitung des Formel 1-Teams zu blicken:

"Open the Doors"... mit Scuderia AlphaTauri

2021 wird Aston Martin zum Mittelfeld gehören, das für Buemi «unmöglich vorauszusagen ist, weil du Sechster werden kannst und eine Woche später 15. bist». Hinter den Top-Teams kann also alles passieren, Spektakel scheint garantiert.

Und wenn Ferrari Fortschritte macht, könnte es sogar an der Spitze wieder enger werden. Allerdings müsste die Scuderia nach der verpassten letzten Saison dafür einen grossen Entwicklungsschritt machen.

Welche Strecken werden entscheidend sein?

Diese Frage ist kaum zu beantworten, zumal der Kalender während der Pandemie unsicher ist. Sicher ist hingegen, dass die Saison die längste in der Formel-1-Geschichte werden soll: Noch nie standen 23 Grand Prix auf dem Programm.

freuen. Eine Premiere gibt es im zweitletzten Rennen. Dann wird erstmals in

Gibt es eine vierte Staffel von «Drive to Survive»?

Netflix hat aus den letzten drei Formel-1-Saisons die Serie «Drive to Survive» gemacht. Sie gibt Einblicke, die wir ohne sie nicht hätten. Die vierte Staffel ist noch nicht offiziell bestätigt, aber die Chancen stehen gut, dass es auch die Saison 2021 zu sehen geben wird.

For Real: Max Verstappen