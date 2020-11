Mit diesen Waffen holst du den Sieg in Fortnite

die Gaming-Welt im Sturm erobert und ist mittlerweile fest in der Pop-Kultur und Esports-Szene verankert. Einer der Gründe dafür ist, dass sich das Game mit jeder Saison stark verändert und neu erfindet. Damit ihr im aktuellen

Vor dreieinhalb Jahren hat Fortnite: Battle Royale die Gaming-Welt im Sturm erobert und ist mittlerweile fest in der Pop-Kultur und Esports-Szene verankert. Einer der Gründe dafür ist, dass sich das Game mit jeder Saison stark verändert und neu erfindet. Damit ihr im aktuellen Fortnite Kapitel 2 Season 4 möglichst viele Siege einfahrt, liefern wir euch den Überblick über die besten Fortnite Waffen.

Vor dreieinhalb Jahren hat Fortnite: Battle Royale die Gaming-Welt im Sturm erobert und ist mittlerweile fest in der Pop-Kultur und Esports-Szene verankert. Einer der Gründe dafür ist, dass sich das Game mit jeder Saison stark verändert und neu erfindet. Damit ihr im aktuellen Fortnite Kapitel 2 Season 4 möglichst viele Siege einfahrt, liefern wir euch den Überblick über die besten Fortnite Waffen.

Die besten Fortnite Waffen

- der Gamer mit dem bionischen Arm - ist ein echter Real-Life-Superheld. Wer braucht da noch Iron-Man und Co?

Daniel Melville - der Gamer mit dem bionischen Arm - ist ein echter Real-Life-Superheld. Wer braucht da noch Iron-Man und Co?

Daniel Melville - der Gamer mit dem bionischen Arm - ist ein echter Real-Life-Superheld. Wer braucht da noch Iron-Man und Co?

Schallgedämpftes Scharfschützengewehr

und somit fast unbemerkt in den Angriff übergehen könnt. Wenn ihr die Flugbahn der Kugeln meistert, macht euch diese Waffe garantiert zum lautlosen Jäger.

Die schallgedämpfte Variante mag zwar weniger Schaden verursachen als die normale Version , bietet allerdings den unschätzbaren Vorteil, dass ihr damit lautlos vorgehen und somit fast unbemerkt in den Angriff übergehen könnt. Wenn ihr die Flugbahn der Kugeln meistert, macht euch diese Waffe garantiert zum lautlosen Jäger.

Die schallgedämpfte Variante mag zwar weniger Schaden verursachen als die normale Version , bietet allerdings den unschätzbaren Vorteil, dass ihr damit lautlos vorgehen und somit fast unbemerkt in den Angriff übergehen könnt. Wenn ihr die Flugbahn der Kugeln meistert, macht euch diese Waffe garantiert zum lautlosen Jäger.

SCAR Sturmgewehr