Wie konnte der Fortnite-Hängegleiter mit den Jahren so berühmt werden?

Schon mehr als fünf Jahre ist es her, dass Fortnite die Welt der Battle Royale revolutioniert hat und es hat nichts an seiner Beliebtheit verloren. Ein Gesellschaftsphänomen von seltener Langlebigkeit für ein Online-Spiel, das weiterhin Millionen von Spielerinnen und Spielern jeden Tag fesselt. Im Laufe seiner Aktualisierungen und Weiterentwicklung hat das Spiel Memes inspiriert, Tänze oder auch Klänge sowie eine Vielzahl an eigenen visuellen Elementen populär gemacht. Eine eigene Kultur mit globalen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Der Gleiter, der bereits in den ersten Versionen des Spiels eingeführt wurde, ist zweifellos einer der wichtigsten Gegenstände in diesem Universum und wird in Hunderten von verschiedenen Versionen angeboten. Kein Wunder: Seine Rolle wurde im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut und ausbalanciert, und die Anzahl der verschiedenen Modelle, die zum Verkauf angeboten werden, ist stetig gestiegen und hat Sammler auf den Plan gerufen.

01 Die wesentliche Funktion des Hängegleiters

Ursprünglich war der Gleiter ein einfacher Gegenstand, mit dem man bei Matchbeginn vom freien Fall in einen Gleitflug übergehen konnte, der zwar langsamer war, aber eine genauere Ansteuerung des Landepunkts ermöglichte. Ungefähr ein Jahr nach den ersten Spielversionen begann Epic Gammes kleinere Änderungen in seiner Funktionsweise testweise einzuführen. Zunächst kann er bei einem Sturz aus ausreichender Höhe wiederverwendet werden, wodurch sich das Gleichgewicht der Partien ein wenig ändert, da er häufigere und schnellere Fortbewegungen in der Luft ermöglicht. Diese Aktualisierung wurde nicht sehr gut angenommen, da die Rolle des Items zu weitreichend verändert wurde.

Ab dem Jahr 2017 hat der Hängegleiter seine ursprüngliche Form erhalten © Tous droits réservés Epic Games

Zwischen der Version 5.40 und der Version 7.20 im Januar 2019 haben die Entwickler von Fortnite schrittweise versucht, die Regeln für den Einsatz der Gleiter anzupassen: Die mehrfache Einsatzmöglichkeit eines Gleiters, die den Kämpfen viel Dynamik und Beweglichkeit verleiht, komplett abzuschaffen, ist schwierig. Einen zu häufigen Einsatz zu erlauben auch, da Fortnite sich in ein Luftballett verwandeln und Kämpfe zu häufig vermieden werden könnten. Ein heikles Ausbalancieren ist angesagt, das im übrigen zu vorübergehenden Bugs führte und letztendlich die aktuelle Kompromisslösung hervorbrachte: der Hängegleiter wird zu einem aufbewahrbaren und wiederverwendbaren Gegenstand, der maximal zehnmal geladen werden kann. Da er eher selten ist, kann er Kämpfern, die ihn in einem Kampf früh finden, einen sicheren Vorteil verschaffen, da sie erheblich an Mobilität gewinnen.

Diese Regel gilt jetzt seit 3 Jahren und hat dem Gegenstand seine endgültige strategische Funktion verliehen. Er behält natürlich seine ursprüngliche Verwendung: er hilft euch dabei, eure Position in den ersten Momenten eines Matches auszuloten. Im Laufe der Partie hat er aber in der Zwischenzeit strategischere Funktionen erhalten, mit denen ihr euch aus einer aussichtslosen Situation retten, schnell einen bestimmten Punkt der Karte erreichen oder auch mit der Vertikalität der Ebenen spielen könnt, ohne dabei Stürze in entscheidenden Momenten zu riskieren. Es fällt weiter auf, dass Epic Games bei diesem Item immer an seinem Grundprinzip festgehalten hat, einem Gleiter keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber einem anderen Gleiter zu verschaffen, da jede Variante rein kosmetischer Natur ist. Und kosmetische Varianten gab es für die Gleiter in Hülle und Fülle!

02 Eine immer eindrucksvollere Sammlung

Alles ist möglich! © Epic Games

Nachdem die Rolle des Gleiters festgelegt und ein Konsens über die Grenzen seines Einsatzes gefunden worden waren, hätte der Gleiter in Fortnite zu einem Element unter vielen werden können, das sich nicht von den übrigen grafischen Elementen des Spiels abhebt. Aber da er fast bei jedem Match ausnahmslos anwesend ist, ist es nicht erstaunlich, dass er in kürzester Zeit in Hunderten von mehr oder weniger seltenen und immer erfinderischeren Varianten angeboten wird.

In wenigen Jahren wurden fast 500 verschiedene Gleitermodelle implementiert, die entweder direkt im Fortnite Shop gesammelt (insbesondere die Raritäten unter ihnen) oder durch Erreichen der Ziele des Battle Pass gewonnen werden können.

Die Gleiter sind vollständig in der Spielökonomie integriert © Epic Games

Es ist übrigens kein Zufall, dass der Gleiter nach und nach zu einem der am meisten erkennbaren Gegenstände im Spiel geworden ist. Seine kosmetischen Varianten sind allgegenwärtig im Gameplay und können leicht die Form eines fliegenden oder schwebenden Objekts annehmen, ohne die gesamte künstlerische Gestaltung zu beeinträchtigen. Flugzeuge, Drachen, fliegende Teppiche, Luftballons, Dronen... Die Varianten sind schier unendlich und ermöglichen zahlreiche Anspielungen auf Werke der Popkultur und beinhalten sogar spezielle Unterkategorien, die mit der ursprünglichen Form des Hängegleiters nichts mehr gemeinsam haben.

Seit dem Start von Fortnite gibt es immer mehr Arten von Schirmen, Flügeln oder auch reitbaren Gleitern, mit denen eure Figur durch die Luft surfen kann, anstatt an ihrem Gleiter zu hängen. Eine Vielzahl an verschiedenen Fluggeräten, die natürlich bei manchen Spielerinnen und Spielern eine begeisterte und ungebremste Sammellust ausgelöst haben.

Ein Schwimmreif-Regenschirm, warum auch nicht?? © Tous droits réservés Epic Games

Fangt sie alle!

Der Herausgeber von Fortnite erweitert in der Tat die Anzahl der im Shop angebotenen Hängegleiter kontinuierlich mit neuen Elementen zu jeder neuen Saison und Partnerschaft. Zusätzlich sind viele ältere oder mit besonderen Events verbundene Hängegleiter mit der Zeit sehr selten geworden. Dies gilt vor allem für Hängegleiter für besondere Anlässe. Partnerschaften mit einem anderen Franchise-Unternehmen, Item, die gemeinsam mit einer Grafikkarte angeboten wurden oder auch Gegenstände in Verbindung mit der Markteinführung einer neuen Spielkonsole: Einige Gleiter waren nur für kurze Zeit erhältlich oder wurden bei ihrem Verkaufsstart nicht beachtet, so dass sie nach einigen Jahren zu einer Rarität wurden. Die am meisten begehrten Objekte befinden sich im Moment im Besitz von weniger als tausend Konten.

Natürlich bedeuten Sammeln und Seltenheit auch, dass Spürnasen nach den besten Methoden suchen, um ihr Inventar zu vervollständigen und sich allgemein die Zahl an Websiten und Videos vervielfacht, um alle im Spiel verfügbaren Gleiter zu listen und zu dokumentieren. Ein anderes von Sammlern gut bekanntes Syndrom: das Ranking der Hängegleiter nach Ikonen, Seltenheiten, atypischen Gleitern usw.

Hängegleiter in Fortnite © Tous droits réservés Epic Games

