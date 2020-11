Das beste Gaming-Gear für Fortnite

Jeder Fortnite-Spieler träumt davon, sich im Battle-Royale-Multiplayer-Hit am Ende einer hitzigen Runde selbst zum Sieger zu krönen – oder gemeinsam mit seinem Team den Spitzenplatz auf dem Siegertreppchen einzunehmen. Doch was braucht ihr dafür überhaupt? Jede Menge Skill , eine gehörige Portion Glück und die richtige Gaming-Ausrüstung , die euch im 1-on-1 einen entscheidenden Vorteil liefert. Bei den ersten beiden Voraussetzungen können wir euch leider nicht helfen, für die beste Fortnite Hardware am PC haben wir allerdings ein paar Empfehlungen.