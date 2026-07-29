Forza Horizon 6: Alle 9 Schatzautos und wo du sie findest

Um die versteckten Fahrzeuge von Forza Horizon 6 auf dem Gelände des japanischen Horizon-Festivals aufzuspüren, braucht man ein scharfes Auge. Dieser Leitfaden verrät dir die genauen Standorte aller neun Schatzautos, damit du sie deiner Garagensammlung hinzufügen kannst.

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Im Gegensatz zu „Scheunenfunden“ müssen Schatzautos nicht repariert werden. Allerdings ist es in der Regel schwieriger, sie tatsächlich zu finden. Für jedes Schatzauto bekommst du ein Foto, das dir nur einen kleinen Einblick in die Umgebung des Autos gewährt. Auf deiner Karte gibt es keine Markierung, die dir die richtige Richtung weist, also musst du das Foto und ein oder zwei Sätze als Hinweis nutzen, um sie aufzuspüren. Dieser Leitfaden beschreibt die genauen Standorte jedes Fahrzeugs, damit du sie deiner Garagensammlung hinzufügen kannst.

01 1991 Nissan Figaro

Der Nissan Figaro ist irgendwo in Tokio versteckt © Xbox Game Studios

Dieser Oldtimer liegt versteckt in der Region Tokyo City. Halte Ausschau nach einem kleinen Parkplatz mit Blick auf das Wasser, der zwischen den beiden großen Brücken liegt, die sich nach Süden über das Wasser erstrecken.

Am einfachsten findest du ihn, wenn du rechts von der linken Brücke schaust, die das Festland mit der südlichen Insel verbindet. Halte Ausschau nach zwei schwarz-weiß gestreiften Rechtecken rechts von der Festlandseite der Brücke.

Zähle von hier aus die ersten fünf kleineren weißen Quadrate und Rechtecke direkt am Ufer. Wenn du auf eine weitere Gruppe von Kästchen direkt rechts neben einer Straße stößt, findest du den Nissan Figaro auf einem Parkplatz stehen.

02 1969 Dodge Charger R/T

Der Dodge Charger steht in der Nähe eines Golfplatzes © Xbox Game Studios

Der legendäre Dodge Charger ist eines der leichter zu findenden Schatzautos. Halte Ausschau nach dem Golfplatz im Minamino-Bereich deiner Karte. Die sandigen, geschwungenen Bunker sind ein unverkennbares Erkennungsmerkmal, das dir bei der Suche hilft.

Folge den Hauptstraßen, die zur Ostseite des Golfplatzes führen, und du findest den Dodge Charger hinter einem 365-Convenience-Store, der an seinem leuchtend gelben Schild zu erkennen ist. Fahre hinter den Laden, um ihn an der Wand geparkt zu finden.

03 1985 Mazda RX-7 GSL-SE

Folge einer unbefestigten Straße in die Berge, um den Mazda RX7 zu finden © Xbox Game Studios

Fahre vom Hauptgelände des Horizon Festivals aus geradeaus nach Westen in Richtung der Außengrenze der Region Ohtani. Wenn du dich der Grenze näherst, solltest du einige riesige Funktürme sehen.

Der Mazda RX-7 steht am Fuße eines der Türme neben einigen Baumaterialien.

04 1987 Porsche 959

Der Porsche 959 steht hinter einem Supermarkt in Narai-Juku © Xbox Game Studios

Dieser legendäre Supersportwagen des Stuttgarter Herstellers befindet sich im Norden der Region Shimanoyama. Halte auf deiner Karte Ausschau nach dem weißen Schild „Narai-Juku“ und mache dich auf den Weg in diese Gegend. Narai-Juku ist eine kleine, traditionelle Stadt, die einen starken visuellen Kontrast zu den Wolkenkratzern und der neonbeleuchteten Zersiedelung von Tokyo City bildet.

Das Fahrzeug steht hinter einem weiteren Lebensmittelmarkt mit gelbem Schild an einer markanten Straßenecke. Halte Ausschau nach der Hauptstraße, die in Nord-Süd-Richtung durch die Stadt verläuft. Folge der südlichsten Straße, die diese im Osten kreuzt, und überquere den kleinen Parkplatz, bis du ein silbernes Metallgeländer findest. Der Porsche 959 steht dahinter neben einem kleinen Nebengebäude.

05 1981 BMW M1

Der BMW M1 steht unter einer Brücke © Xbox Game Studios

Der legendäre BMW M1 steht verlassen unter einer riesigen Eisenbahnbrücke im Zentrum der Region Hokubu.

Am besten findest du ihn, indem du der Hauptstraße folgst, die von Südosten nach Nordwesten verläuft und auch am Hokubu Circuit vorbeiführt. An der Stelle, an der sich diese Straße gabelt, schau in Richtung der offenen Felder direkt nördlich davon.

Wenn du dich näherst, solltest du die große Eisenbahnbrücke sehen. Schau unter einen der Bögen, neben dem sich Gerüste und Baumaterialien befinden, um den Mittelmotor-Supersportwagen von BMW zu finden.

06 1995 Mitsubishi Lancer Evolution III GSR

Erkunde die Gegend um die Nachi-Wasserfälle, um den Evo 3 freizuschalten © Xbox Game Studios

Öffne deine Karte und suche nach einer kleinen Straße, die ganz im Westen der Karte, etwa auf halber Höhe, am Ende eine winzige Schleife bildet. Diese führt dich zum Tempel der Nachi-Wasserfälle.

Unmittelbar nordöstlich dieses Orientierungspunkts findest du auf deiner Karte einen Feldweg (orange markiert), der nach Norden führt. Fahre diesen entlang, um den Evo III am Ende zu finden.

07 1974 Lancia Stratos HF Stradale

Der Lancia Stratos steht oben in den Bergen © Xbox Game Studios

Der aus dem Rallyesport stammende Lancia Stratos liegt versteckt im bergigen Gelände der weit im Norden gelegenen Region Sotoyama.

Halte Ausschau nach der Hauptstraße, die von Osten nach Westen entlang des Bergrückens verläuft, und achte auf die einzige unbefestigte (sprich: verschneite) Straße, die nach Norden abzweigt.

Wo diese beiden Straßen aufeinandertreffen, steht ein beigefarbenes Gebäude, und an dessen Westseite findest du den Lancia geparkt.

08 2005 Ford GT

Der Ford GT steht am Strand © Xbox Game Studios

Der Ford GT ist eines der am einfachsten zu findenden „Schatzautos“. Fahre zur südwestlichsten Ecke der Karte und halte Ausschau nach dem Strand an der Ostküste. Dieser liegt auch direkt nordöstlich des „Launch Control“-Armband-Events und direkt neben der Geschwindigkeitskontrolle im Jodogahama Grove.

Fahre zur südöstlichsten Ecke des Strandbereichs und folge der unbefestigten Straße, um den Ford GT an einem malerischen Aussichtspunkt an der Küste zu finden.

09 1985 Nissan Safari Turbo

Die Windräder in Ito markieren den Nissan Safari © Xbox Game Studios

Das letzte Schatzauto findest du am nordöstlichen Rand der Region Ito. Halte Ausschau nach der Halbinsel, die sich nach Nordosten erstreckt und von einer Reihe gewundener Feldwege durchzogen ist.

Begib dich in dieses Gebiet und halte Ausschau nach den Windrädern. Fahre auf diese zu und folge dem Feldweg, der sich von Westen nach Osten schlängelt. Falls du ihn immer noch nicht findest, gibt es dort eine Driftzone. Der Nissan Safari Turbo steht neben einem dieser Windräder, umgeben von Bauzäunen und Baumaterialien.

Über den Autor Wer ist Chris Jecks? Chris berichtet seit über 10 Jahren über Spiele für verschiedene Marken, darunter PCGamesN, GameRant, Destructoid und Twinfinite. In dieser Zeit hat er Tausende von Anleitungen und Rezensionen verfasst und ist Experte für Action-RPGs, Shooter und Rennspiele. Außerdem hat er eine Vorliebe für gute Indie-Spiele, über die er im Laufe seiner Karriere ausführlich berichtet hat.