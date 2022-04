Gran Turismo 7 oder Forza: Welches Rennspiel passt zu dir?

deutlich entspannter zur Sache geht. Doch was unterscheidet die Serien, welche Gemeinsamkeiten gibt es und noch wichtiger: Welcher Racer passt am besten zu dir? Finden wir’s raus.

Am 18. Mai 1998 sollte eine neue Rennsimulation namens Gran Turismo auf der PlayStation für eine waschechte Revolution im Genre sorgen. Im Jahr 2005 schickte Microsoft mit Forza Motorsport einen Konkurrenten ins Rennen, der der GT-Reihe den Rang ablaufen sollte, während es mit den Arcade-Ablegern Forza Horizon deutlich entspannter zur Sache geht. Doch was unterscheidet die Serien, welche Gemeinsamkeiten gibt es und noch wichtiger: Welcher Racer passt am besten zu dir? Finden wir’s raus.

Der offensichtlichste Unterschied ist in den Plattformen zu finden, denn während ihr in Gran Turismo exklusiv auf Sony-Konsolen Gas gebt, lädt Forza Motorsport auf Xbox-Konsolen und PC zur Bestzeitjagd ein.

