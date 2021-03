Freeride World Tour 2021: Double Trouble in Andorra!

Freeride World Tour 2021: Packende Show an Tag 1 in Andorra!

Während bei den Damen die erfahrenen Riderinnen überzeugten, holten bei den Herren die „Young Guns“ die Siege: Hedvig Wessel (NOR) und Ross Tester (USA) bei den Skifahrern sowie Marion Haerty (FRA) und Cody Bramwell (GBR) bei den Snowboardern heißen die Sieger des Saisonauftakts der Freeride World Tour (FWT) 2021 in Ordino Arcalís, Andorra. Hier kannst du Tag 1 noch einmal miterleben und der Creme de la Creme in den Bergen Andorras auf die Skispitzen und Noses schauen!

Freeride World Tour 2021: Neuschnee, Sonnenschein und noch mehr Spannung an Tag 2 in Andorra!

Kaum ist der Saisonauftakt in trockenen Tüchern, geht es nahtlos weiter: Als Ersatz für den ausgefallenen Stopp in Hakuba/Japan fand der zweite Tourstopp in Ordino Arcalís in Andorra statt und die besten FreeriderInnen der Welt haben nicht zurückgehalten! Bei guten äußeren Bedingungen gewannen Elisabeth Gerritzen (SUI) und Andrew Pollard (USA) sowie Marion Haerty (FRA) und Blake Moller (USA). Tao Kreibich gelang nach seinem unglücklichen Sturz im ersten Event ein fast perfekter Run, der ihm Platz fünf hinter Maël Ollivier (FRA) einbrachte.

