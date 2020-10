Freeride Spot Check: Laurent De Martin über die Région Dents du Midi

Der neue Film von Laurent De Martin „From Switzerland with Love“ wurde ausschliesslich in der Région Dents du Midi gedreht und geht ab dem 7. November mit dem Freeride Film Festival auf Tour. Für diesen Spotcheck haben wir Laurent ein paar nützliche Tipps entlockt.

Was sind deine Lieblingstouren in der Région Dents du Midi?

Die liegen in der Gegend um den Col de Cou . Hier ein Tipp für eine leichte und nur 45 Minuten langen Tour: Im Skigebiet von Les Crosets fährst du mit dem Schlepplift Ripaille zum Gipfel. Dann ein Stück die Piste hinunter, bis du auf der rechten Seite (westlich) die Col du Cou Hütte siehst, zu der du aufsteigst. Das Terrain dort oben ist fürs Freeskiing perfekt. Wenn du an der Hütte angekommen bist, musst du dich ein wenig umsehen. Es gibt von dort einige steile Freeride-Lines. Der Aufstieg zur Hütte verläuft durch relativ flaches Terrain und ist meist wenig lawinengefährdet. Aber natürlich solltest du immer über die aktuelle Lawinenlage Bescheid wissen und dich über die gängigen Apps oder am Lift informieren.

Habt ihr dort oben auch Aufnahmen für euren Film gedreht?

Ja, wir haben da einige Backcountry-Kicker gebaut, da das Terrain dafür perfekt geeignet ist. Dort sind viele unserer Jump-Sessions für den Film entstanden. Durch die ständig sehr angespannte Lawinensituation im letzten Jahr konnten wir leider viele der steilen Runs in der Gegend gar nicht befahren.

Laurent De Martin, Backcountry Kicker-Session. © Ruedi Flück

Die Région Dents du Midi ist ein Verbund aus vielen verschiedenen Resorts. In welchen Gebieten gehst du am liebsten zum Freeriden?

Das hängt immer vom Wetter ab, aber im Wesentlichen sind es zwei Spots: Bei schlechtem Wetter bin ich in Morgins unterwegs, da du hier viele Treeruns machen kannst und die Sicht im Wald besser ist. Wenn die Sonne scheint , bin ich häufig in Les Crosets . Hier gibt es so viele krasse Runs, die man leicht vom Lift aus erreichen kann. Das Coole an der Région Dents du Midi ist ja, dass alle Resorts miteinander verbunden sind. So kannst du deine Freeriderunden von einem zum anderen Resort anlegen und immer wieder lässige Runden drehen.

Was sind denn lohnenswerte Runs, die ich auch ohne Touring direkt vom Lift aus erreichen kann?

Da gibt es einige am Grat „Pierre plate“ , was so viel wie „flacher Stein“ bedeutet. Um dorthin zu gelangen, fährst du in Les Crosets mit dem Lift „Mossettes“ hinauf. Dann die Piste auf der rechten Seite hinunter in Richtung „ Les Portes De L’hiver“. Nach einer kurzen Abfahrt auf der Piste hältst du an und gehst etwa fünf bis zehn Minuten in Richtung Osten, wo du den Grat erreichst. Jetzt hast du die Qual der Wahl, welche Line du als erstes befahren willst.

Laurent De Martin, Freeriding „Pierre plate“ © Ruedi Flück

Welches ist denn deine Lieblingshütte, wenn du ne Pause machst?

Da möchte ich einen Blick in die Zukunft werfen. Die Hütte am Col de Cou , die ich oben schon beim Touring-Tipp erwähnt hatte, ist eine alte Berghütte, die damals von den Grenzschützern direkt an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz errichtet wurde. In unserem Film sieht man, wie wir dort ein paar Nächte verbracht haben. Nun soll die Hütte für die nächste Saison komplett renoviert und ausgebaut werden. Ich kann es kaum erwarten, dann dort oben zu chillen und den Blick auf die Les Dents du Midi zu geniessen.

Die Hütte am Col de Cou © François Marclay

Und wohin gehst du nach dem Freeriden?

Dann gehts auf ein kühles Bier in „Ze’Bar“ von der 7Peaks Brasserie. Das ist eine Craftbier-Brauerei in Morgins.

Welchen Tipp hast du für einen lässigen Club für abends?

Wenn du feiern willst, gehst du am besten ins „Le Saf“ in Morgins.

Hast du Tipps für Guides, mit denen man auch geführte Freeridetouren in der Gegend unternehmen kann?

Einen speziellen Guide kann ich nicht herauspicken, denn bei uns gibt es viele Bergführer, die sich hervorragend auskennen. Am besten geht man in den nächsten Shop und fragt dort nach.

In welchen Resorts habt ihr denn die Aufnahmen für den Film „From Switzerland with love“ gedreht?

Wir waren in allen verschiedenen Spots, die auf der Schweizer Seite der Région Dents du Midi liegen unterwegs. Im Film kann man also auch alle Spots sehen die ich hier in den Tipps erwähnt habe.

Nach welchen Kriterien habt ihr euch die Locations zum Filmen herausgesucht?