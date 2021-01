Powder satt: Freeriden und Skitouring im Engadin

Die Top Freeride Runs im Engadin

In den weitläufigen Skigebieten des Engadin gibt es vor allem drei Berge, die erstklassiges Terrain zum Freeriden bieten. Mit kleinen Hikes und Seilbahn-Unterstützung erreichst du ohne grosse Mühen an der Diavolezza, der Lagalb und am Corvatsch grandioses Freeride-Terrain.