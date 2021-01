Powder satt: Freeriden und Skitouring in St. Moritz

Dei Top Freeride Runs in St. Moritz

Im weitläufigen Skigebiet von St. Moritz gibt es vor allem drei Berge, die erstklassiges Terrain zum Freeriden bieten. Mit kleinen Hikes und Seilbahn-Unterstützung erreichst du ohne grosse Mühen an der Diavolezza, der Lagalp und am Corvatsch grandioses Freeride-Terrain.

Die 2.959 Meter hohe Lagalb ist der puristischste Freerideberg der Region. Hier führt nur eine Gondel hinauf und der Grossteil des Terrains bleibt unpräpariert. Dadurch findet man hier oben nahezu in jeder Himmelsrichtung abwechslungsreiche Freerideruns. Das erleichtert die Wahl einer lawinensicheren Abfahrt, bei der du 800 Höhenmeter zurücklegst. Für alle Freerider mit guter Ausdauer haben sich die Betreiber der Lagalb-Seilbahn etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wer an einem einzigen Tag 8848 Höhenmeter schafft, wird Mitglied im

. Die felsdurchsetzten Hänge und Rinnen haben es in sich und sollten nur von Freeride-Cracks bei absolut sicheren Lawinenverhältnissen befahren werden. Aber das Gelände am Corvatsch bietet auch flachere, breite Tiefschneehänge für entspannteres Freeriden.

Powder bis in den April hinein versprechen die Nordhänge des 3.451 Meter hohen Corvatsch. Das Terrain ist anspruchsvoll und die bis zu 65 Grad steilen Nordwand ist jährlich Austragungsort des Freeride-Contest

Touring Highlights in St. Moritz

Die Berge rund um St. Moritz sind für Ski- und Snowboardtouren ein Highlight. Je nachdem von wo aus man loslegt startet man bereits auf 1.700 bis 1.800 Metern. Die vielen Dreitausender, die man von St. Moritz aus erreichen kann, sind nicht nur schneesicher, sondern bieten Hänge in allen Ausrichtungen und Neigungen. Die grosse Auswahl an verschiedenen Touren erleichtert die Planung einer sicheren Freeride-Expedition.

Skitouring in St. Moritz

Die Gegend rund um den 2.284 Meter hohen Julierpass ist die bekannteste Skitourenregion des Engadin. Dies liegt an der grossen Auswahl an abwechslungsreichen Touren, von denen die meisten direkt von einem der ausgeschilderten Tourengeher-Parkplätze starten. Zu den Klassikern mit spektakulärer Aussicht zählen der

Am Berninapass ist die Auswahl an Tourengipfeln zwar etwas kleiner als am Julierpass. Dafür sind hier häufig weniger Leute unterwegs, was die Chance auf unverspurte Powderhänge erhöht. Die Bergkulisse ist aber nicht weniger imposant. Startpunkt der beiden Touren auf den

ist wenig schwierig, aber man quert dabei den Persgletscher. Wer keine Erfahrung auf Gletschern hat, der sollte diese Tour nur in Begleitung eines Bergführers unternehmen.

Wer hochalpine Freeridetouren unternehmen möchte, der schlägt sein Basislager im Berghaus Diavolezza auf 2.978 Metern höhe auf. Von hier oben starten einige anspruchsvolle Touren in das imposante Berninamassiv. Die

Lässige Berghütten

, direkt an der Hahnenseeabfahrt, eignet sich bestens für einen Zwischenstopp auf dem Weg ins Tal.

gleich an der Piste „Chastelets“. Hier gibt es zur Stärkung leckere Oberengadiner Spezialitäten. Das

Eine von vielen gemütlichen Hütten in St. Moritz

Tipps für günstige Unterkünfte