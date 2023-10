Freestyle Roots: Alles, was du wissen musst!

Schneesport, Skateboarding, Biking, Live-Musik, Breakdance und Graffiti-Kunst - alles an einem Wochenende. Aber das ist noch nicht alles: Freestyle Roots bietet auch die Möglichkeit, an verschiedenen Workshops teilzunehmen, die während des Wochenendes stattfinden.

auf der Esplanade zwischen der Stockhorn Arena und dem Panorama Center in Thun statt. Im dritten Jahr in Folge vereint

Der Höhepunkt der Veranstaltung ist am Samstag mit dem Rock A Rail-Wettbewerb, der zum ersten Mal am Fusse der majestätischen Berner Alpen ausgetragen wird. Die besten internationalen Freestyle-Ski- und Snowboard-Athleten werden vor der Kulisse eines atemberaubenden Panoramas um den Sieg kämpfen. Auf der kulturellen Seite werden mehrere Konzerte stattfinden, unter anderem mit dem schwedischen Rapper Prop Dylan.

Der Höhepunkt der Veranstaltung ist am Samstag mit dem Rock A Rail-Wettbewerb, der zum ersten Mal am Fusse der majestätischen Berner Alpen ausgetragen wird. Die besten internationalen Freestyle-Ski- und Snowboard-Athleten werden vor der Kulisse eines atemberaubenden Panoramas um den Sieg kämpfen. Auf der kulturellen Seite werden mehrere Konzerte stattfinden, unter anderem mit dem schwedischen Rapper Prop Dylan.

Der Höhepunkt der Veranstaltung ist am Samstag mit dem Rock A Rail-Wettbewerb, der zum ersten Mal am Fusse der majestätischen Berner Alpen ausgetragen wird. Die besten internationalen Freestyle-Ski- und Snowboard-Athleten werden vor der Kulisse eines atemberaubenden Panoramas um den Sieg kämpfen. Auf der kulturellen Seite werden mehrere Konzerte stattfinden, unter anderem mit dem schwedischen Rapper Prop Dylan.

Breaking down the bikes of Red Bull Rampage