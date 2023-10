Thun: «Home of Freestyle» mit Freestyle Roots

Was wurde da getanzt, gesprayt, geradelt und gefeiert zwischen auf der Esplanade bei der Stockhorn Arena in Thun! 5'000 glückliche Freestyle Fans besuchten die 3. Ausgabe von Freestyle Roots und bescherten damit nicht nur den Organisationsteam ein freudiges Strahlen im Gesicht. «Wir sind sehr zufrieden», sagt OK-Chef Jérôme Hunziker vom Verein

holte sich den Sieg bei den Männern; bei den Frauen siegte Rachida Aouland aus den Niederlanden. Auf dem Mountainbike begeisterte der Zürcher Lucas Huppert die Massen mit spektakulären Tricks und gewann den Best-Tricks Contest. Und nicht zu vergessen die diversen Musik- und Show-Acts, die am Freitag und Samstag in den Katakomben der Stockhorn Arena für mächtig gute Stimmung sorgten; allen voran die Schwedischen Party-Garanten Prop Dylan.

Der Höhepunkt war der internationale Rock a Rail Snowboard-Contest am Samstag. Der US-Profi

In den zahlreichen Workshops auf Zweirädern, in Street-Dance oder Graffiti konnte das Publikum nicht nur mit den Stars der Szene auf Tuchfühlung gehen, sondern auch das eigene Talent austesten – oder verfeinern!

Organisiert wurde die 3. Ausgabe von Freestyle Roots von den Thuner Firmen Flying Metal, Cap’n’White und Approvedramps. Mit Freeski-Pionier Cyrill Hunziker, Snowboard-Olympiasieger Gian Simmen, der preisgekrönten The Yard Tanz-Crew sind weitere Topshots der verschiedenen Freestyle-Sportarten in die Organisation von Freestyle Roots eingebunden.

